الشريك المؤسس لليدو يناقش مستقبل إيثريوم في المؤتمر السنوي لمجتمع إيثريوم

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 11:51 مساءً - يحصل عشاق العملات المشفرة أخيرًا على بعض الراحة من السوق الهابطة المستمرة حيث ارتفع سعر إيثريوم (ETH) بنسبة ٤٨٪ قبل ترقية ميرج التي تلوح في الأفق والتي تحول شبكة بلوكتشين إلى واحدة مدعومة بإجماع إثبات الحصة. نتيجة لذلك، أصبح مستقبل إيثريوم أحد الموضوعات التي نوقشت بشدة خلال المؤتمر السنوي لمجتمع إيثريوم، أو EthCC في باريس. ففي يوم الأربعاء، تحدثت ماريا إيه، مديرة الفعاليات في كوينتيليغراف، إلى فاسيلي شابوفالوف، المؤسس المشارك لحل إيثيريوم لرهن مع السيولة، ليدو فاينانس.

بصفته مؤسسًا مشاركًا لليدو، يركز شابوفالوف بشدة على التطورات التقنية، بما في ذلك الخوارزمية وتصميم بروتوكول لعمليات السحب بعد ترقية ميرج. تشمل الأولويات الثانوية تحديث بروتوكولات الحوكمة وتحسين الخوارزميات لاختيار المدققين.

عندما سئل عن وجهة نظره حول وضع إيثريوم في النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة في العامين المقبلين، قال شابوفالوف إن الاتجاه هو زيادة الدمج وأن الترقية الجديدة، التي تسرع المعاملات على السلسلة، ستجعل بعض حلول الطبقة الثانية زائدة عن الحاجة . وبالنسبة لشابوفالوف، إنه مزيج بين القلق والإثارة:

"إن ترقية ميرج تشبه تغيير المحرك على متن طائرة في منتصف الرحلة. فنحن نصلح كل شيء من خوارزمية الإجماع إلى بيئة التنفيذ. ونحن نعلم بعض الآثار المترتبة على هذا التغيير على عناصر مثل أمان بلوكتشين، لكنه ليس مضمونًا.

ومع ذلك، أعرب المؤسس المشارك ليدو عن تفاؤله بشأن الترقية: "مع اقتصاد إثبات الحصة بحجم إيثريوم الآن، مع مستوى جديد من التنافسية والتمويل وإمكانيات الاستثمار الجديدة، سيكون الأمر مخيفًا جدًا حقًا، لكن دعونا نرى ما سيحدث."