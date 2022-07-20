السلطات الكورية الجنوبية تداهم ١٥ كيانًا على صلة بانهيار تيرا

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 09:58 مساءً - ورد أن المدعين العامين في كوريا الجنوبية الذين يقفون وراء تحقيق تيرافورم لابز قد نفذوا بحثًا ومصادرة في ١٥ شركة، بما في ذلك سبع بورصات عملات مشفرة.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء من نيوز ون كوريا، قام فريق التحقيق المشترك في الجرائم المالية والأوراق المالية التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول بمداهمة مكاتب أبّيت وبيتهامب وكوين ون وكوربيت وكوباكس بالإضافة إلى الشركات الأخرى المرتبطة بانهيار تيرا. وبحسب ما ورد حصلت السلطات على بيانات تتعلق بـ تيرا يو إس دي (UST سابقًا) وتيرا (LUNA) - الذي أصبح اسمها الآن لونا كلاسيك (LUNC) - صفقات عانى فيها ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠ مستثمر كوري خسائر في أعقاب الانخفاض الحاد في سعر التوكن والانهيار اللاحق في مايو.

وبحسب ما ورد، قام بعض ضحايا انهيار تيرا وفك ارتباط UST بتعيين شركة المحاماة المحلية إل كيه بي آند بارتنرز لتمثيلهم في دعوى ضد تيرافورم لابز ومؤسسها المشارك دو كوون، بدعوى أن الشركة ارتكبت عملية احتيال. وبحسب ما ورد قدم أكثر من ١٠٠ شخص شكاوى إلى النيابة العامة بسبب خسائر بلغ مجموعها حوالي ٨ ملايين دولار.

حيث قال متحدث باسم من إل كيه بي آند بارتنرز: "لم يبلغ المدعى عليهم بشكل صحيح عن أخطاء التصميم والعيوب في الخوارزمية أثناء تصميم وإصدار عملات لونا وتيرا في تواطؤ لجذب المستثمرين" .

بعد انهيار UST ولونا، أفادت التقارير أن وكالة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية فرضت غرامة قدرها ٧٨ مليون دولار على شركة تيرافورم لابز وكوون بسبب التهرب الضريبي. كما دعا المشرعون في البلاد كوون للتحدث في جلسة استماع برلمانية بشأن الأحداث المتعلقة بانهيار تيرا وفك ربط UST.