سعر سولانا يدخل منطقة التصحيح بعد مكاسب شهرية بنسبة ٨٠٪

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 09:58 مساءً - انخفض سعر سولانا (SOL) بشكل طفيف يوم ٢٠ يوليو بعد اختبار مقاومة فنية حرجة، مما يشير إلى مزيد من التحركات التراجعية في الأسابيع المقبلة.

سعر SOL ينتظر خسارة ٥٠٪

انخفض سعر SOL بنسبة تزيد عن ٤٪ إلى ٤٤ دولارًا بعد الفشل في اختراق مقاومة خط الاتجاه الصعودي لعدة أسابيع. ومن المثير للاهتمام أن مستوى المقاومة هذا يأتي كجزء مما يبدو أنه نموذج استمراري هبوطي يُطلق عليه "العلم الهبوطي".

كان الاختبار السابق لنفس خط اتجاه المقاومة في أواخر يونيو قد سبق هبوط الأسعار فائض بنسبة ٣٠٪، مما يدل على ارتفاع معنويات التوزيع بين متداولي SOL بالقرب من المستوى. لذلك، قد يؤدي التراجع الأخير من نفس النطاق إلى ارتداد هبوطي ممتد.

مخطط السعر اليومي لزوج SOL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

وفي الوقت نفسه، كان خط الاتجاه السفلي للعلم الهبوطي يتوج حركات التراجع الحادة لـ SOL. نتيجة لذلك، قد يؤدي سيناريو التصحيح الممتد لـ SOL إلى وصول سعره إلى مستوى الدعم، بالقرب الآن من ٣٥,٤٠ دولارًا - انخفاضًا بنسبة ٢٠٪ عن مستويات السعر الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإغلاق الحاسم أسفل خط الاتجاه السفلي قد يخاطر بإطلاق إعداد انهيار العلم الهبوطي، حيث ينخفض ​​السعر بقدر ارتفاع الاتجاه الهبوطي (يسمى "سارية العلم") الذي سبق تشكيل العلم.

مخطط أسعار زوج سولانا مقابل الدولار اليومي يعرض سيناريو انهيار "العلم الهبوطي". المصدر: تريدينغ فيو

هذا يضع SOL على الطريق إلى مستويات قريبة من ٢١ دولارًا بحلول سبتمبر، بانخفاض يزيد عن ٥٠٪ عن سعر اليوم.

ما يقوله الخبراء عن سولانا

يظهر إعداد العلم الهبوطي بعد ارتفاع الأسعار الفائض بنسبة ٨٠٪ في SOL منذ ١٤ يونيو، مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش مماثل في سوق العملات المشفرة.

على سبيل المثال، ارتفع سعر إيثريوم (ETH)، أكبر منافس لشركة سولانا في مجال العقود الذكية، بأكثر من ٨٥٪ أكثر من شهر بعد أن سجل أدنى مستوى محليًا عند ٨٨٠ دولارًا. وبالمثل، ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٣٥٪ في نفس الفترة.

معامل الارتباط اليومي زوج سولانا مقابل الدولار وزوج بيتكوين مقابل الدولار عند ٠,٩٧. المصدر: تريدينغ فيو

يرى محلل السوق المستقل "ألتكوين شيربا" ارتفاع سعر SOL إلى منطقة ٦٠-٨٠ دولارًا في عام ٢٠٢٢ إذا استمرت عملة بيتكوين في الصعود.

على العكس من ذلك، يشير أندري دياكونوف، كبير الإداريين التجاريين في "تشويس"، إلى أن الطلب على SOL قد ينخفض ​​بسبب انتقال إيثريوم إلى إثبات الحصة في سبتمبر.

حيث أوضح دياكونوف أن "بروتوكول إيثريوم الجديد يتمتع بنفس مزايا سولانا، وقد يختار المستثمرون التمسك بإيثريوم إذا تم حل مشكلات رسوم الغاز المرتفعة وقابلية التوسع".

في حين يخشى باول لاسكارزويسكي، الرئيس التنفيذي المشارك في سينابس نتورك، أن يكون ارتفاع الأسعار المستمر لشركة SOL مصيدة هبوطية، مشيرًا إلى أن SOL، إلى جانب بقية سوق العملات المشفرة، لا تزال تواجه عقبات كبيرة يقودها ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات الإقراض.

حيث أوضح قائلًا:

"قد نشهد ارتفاعات طفيفة في سعر سولانا ولكن نظرًا لحالة السوق الحالية، لا أتوقع أي تغييرات كبيرة"

صناديق سولانا تضيف ١١٠,٨ ملايين دولار في عام ٢٠٢٢

في الوقت نفسه، يستمر الاهتمام المؤسسي بسولانا في الظهور بشكل أفضل مقارنةً بإيثريوم، وفقًا لأحدث تقرير أسبوعي لكوين شيرز.

صافي التدفقات إلى صناديق العملات المشفرة في عام ٢٠٢٢ (حسب الأصول). المصدر: كوين شيرز

والجدير بالذكر أن الصناديق المدعومة من سولانا قد جذبت ١١٠,٨ ملايين دولار إلى خزائنها منذ بداية هذا العام. وبالمقارنة، شهدت أدوات الاستثمار القائمة على إيثريوم عمليات سحب بقيمة ٤٤٦,١ مليون دولار من احتياطياتها في نفس الفترة، بما في ذلك ٢,٥ مليون دولار في الأسبوع المنتهي في ١٥ يوليو.

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