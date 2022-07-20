مورغان ستانلي يشجع المستثمرين على شراء سندات اليوروبوند للسلفادور

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 09:58 مساءً - لقد أدى رهان بيتكوين (BTC) في السلفادور إلى نتائج عكسية إلى حدٍ ما، حيث يتم تداول أفضل عملة مشفرة حاليًا بانخفاض ٧٠٪ من أعلى سعر لها. وفي الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية من أجل ديونها، أصدر مورغان ستانلي دعوة شراء لسندات اليوروبوند المتعثرة.

حيث قال سايمون ويفر، الرئيس العالمي لاستراتيجية الائتمان السيادي للأسواق الناشئة في مورغان ستانلي، للمستثمرين في مذكرة يوم الثلاثاء أن سندات السلفادور تعاقَب بشكل مفرط بسبب ظروف السوق، على الرغم من أن البلاد لديها مقاييس مالية أفضل من العديد من نظرائها، حسبما ذكرت بلومبرغ. وجاء في المذكرة الموجهة إلى المستثمرين ما يلي:

"من الواضح أن الأسواق تقوم بالتسعير في احتمالية عالية لسيناريو الاكتفاء الذاتي الذي تتخلف فيه السلفادور عن السداد، ولكن لا توجد إعادة هيكلة."

وأشار ويفر إلى أنه ينبغي ألا يتم تداول ديون الدولة بأقل من ٠,٤٣٧ دولار على الدولار، حتى في حالات التخلف عن السداد، لكنه اعترف أيضًا بأن المستوى مستحيل تحقيقه في ظروف السوق الحالية بسبب تشديد السيولة العالمية.

وقد قيّمت مذكرة يوم الثلاثاء أنه ليس من المفترض أن تواجه السلفادور أي مشكلة في سداد الديون للأشهر الـ ١٢ المقبلة بسبب الفائض الأولي، بالإضافة إلى أن آجال استحقاقها الأقل من الدول المتعثرة الأخرى مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا.