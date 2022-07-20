هيومان بروتوكول يقدم طبقة تنسيق بلوكتشين جديدة لمساهمة البيانات

يوم الخميس، صرح مشروع البنية التحتية اللامركزية "هيومان بروتوكول" إنه يطلق طبقة تنسيق بلوكتشين جديدة للتعامل مع وظائف التوجيه بين موردي الجهات الخارجية لتشغيل مساهمة البيانات على الشبكة. والميزة، المعروفة باسم راوتينغ بروتوكول، موجودة على هيومان لتمكين اكتشاف مولدات الشبكة واتفاقيات الرسوم ومعايير العمل المتفق عليها وإثبات التوازن ودعم الحوكمة لترقيات الشبكة.

بدأ هيومان بروتوكول من خلال مانع روبوتات على السلسلة يسمى hCaptcha والذي من شأنه أن يكافئ المستخدمين على حل CAPTCHA وأصبح تدريجيًا حلًا أوسع لمساهمة الترميز. يتوقع الإنسان أن يقوم بروتوكول التوجيه مفتوح المصدر الذي طوره المجتمع بتبسيط خطوات تشغيل كيان شبكة مثل أوراكل تبادل. ينبع هذا من قدرة راوتينغ بروتوكول على تنسيق قواعد أوراكل وتبادل الوظائف وتكاملات الطبقة الأولى لقوائم الوظائف، ومشغلي العمل الجماعي.

كهدف نهائي، تسعى شبكة هيومان إلى الاستفادة من آلية إجماع نظير إلى نظير المتأصلة في تصميم بلوكتشين لحل مهام الأتمتة التي لا يمكن إجراؤها بدون مساعدة بشرية أولية. أحد الأمثلة على عرض القيمة هذا موجود في مجال تسويق التجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي. فبدون مجموعة بيانات "تدريب" أولية، لا يمكن لخوارزمية التعلم الآلي اقتراح إعلانات ذات صلة بسلوك التسوق لمستخدمي الويب بشكل فعال.

ولكن باستخدام هيومان بروتوكول، يمكن لعملاء الشبكة نشر مكافآت ذكية لمراجعات المستهلكين هذه ومكافأة المستخدمين على مساهماتهم من خلل توكن HMT. تتمثل رؤية فريق التطوير في إنشاء منصة لا مركزية لمكافأة موردي البيانات لمن يطلبونها. وهو يسعى إلى تحقيق الهدف المتمثل في تسهيل الاتصالات المباشرة المعينة عالميًا عند تقاطع العاملين والشركات والتعلم الآلي، كل ذلك على نطاق واسع.