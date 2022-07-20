عضوٌ بمجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب إجراءات غير قضائية ضد شركات العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 03:48 مساءً - أصبح توم إيمر، السيناتور الجمهوري عن ولاية مينيسوتا، أحدث سياسي ينتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإجراءاتها غير الأخلاقية ضد شركات العملات المشفرة.

نشر إيمر مقطع فيديو يوم الثلاثاء يظهر محادثته في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، حيث اتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات بتسييس اللوائح. واستمر في استجواب مدير إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات "غوربير غريوال" بشأن "عمليات المسح الصناعية" غير الأخلاقية التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد شركات العملات المشفرة.

استفسر السيناتور أيضًا عما إذا كانت هذه الحملات ضد شركات العملات المشفرة تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد الشركات التي لا تتطوع لمثل هذا الاستجواب الطوعي. اعترف غريوال باستخدام إجراءات إنفاذ ضد الشركات التي لا تخضع لولايتها القضائية. حيث قال إيمر إن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تستخدم فرع الإنفاذ لتوسيع نطاق اختصاصها حول العملات المشفرة بشكل غير دستوري.

كما اتهم إيمر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر باستدراج الشركات وتهديدها، وقال:

"تحت رئاسة غينسلر، أصبحت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) جهة تنظيمية متعطشة للسلطة، وتسييس الإنفاذ، وتخدع الشركات" للحضور والتحدث "إلى المفوضية، ثم ضربهم بإجراءات الإنفاذ، مما يثبط التعاون بحسن نية".

قال إيمر إن سلوك هيئة الأوراق المالية والبورصات غير مقبول على الإطلاق ويعتقد أن الهيئة التنظيمية لا تنظم بحسن نية خاصةً عندما يتعلق الأمر بسوق الأصول الرقمية.