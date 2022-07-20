عاجل: زيبميكس تعلّق عمليات السحب حيث ينفي الرئيس التنفيذي شائعات المتاعب المالية

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 03:48 مساءً - أوقفت بورصة العملات المشفرة التايلاندية زيبميكس عمليات السحب مؤقتًا على منصتها بعد "مجموعة من الظروف" الخارجة عن سيطرتها. تشير تقارير كوينتيليغراف إلى أن شركة زيبميكس قد تكون في مأزق تم رفضه باعتباره "شائعات" من قِبل الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ماركوس ليم بعد الاستحواذ الفاشل على البورصة التايلاندية من قبل كوين بيز.

قدمت كوين بيز عرضًا للاستحواذ على بورصة العملات المشفرة التايلاندية زيبميكس في أوائل الربع الأول من عام ٢٠٢٢. ولكن في ٩ يونيو، فشل الاستحواذ. بدلًا من ذلك، قامت كوين بيز "باستثمار استراتيجي" في الشركة - لم يتم الكشف عن المبلغ.

أخبر ليم كوينتيليغراف أنه في حين أن كوين بيز شريك مثير للاهتمام، فإن وجودها "كمستثمر أكثر منطقية في هذه المرحلة". وأوضح أن المجموعة تتحدث إلى عدد من الأطراف المختلفة في أي وقت، مشيرًا إلى أن السوق الهابطة هي السبب وراء انسحاب كوين بيز من الاستحواذ:

"فشل الاستحواذ بسبب ظروف السوق. وقد انسحبوا في العديد من البلدان حول العالم مثل تركيا وأمريكا اللاتينية. كوين بيز هي شريك استراتيجي عظيم للأعمال."

ووفقًا لبلوك، تعمل زيبميكس على جولة تمويل من السلسلة ب+ يمكن أن تقدر قيمتها بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار. وقد أفاد كوينتيليغراف أن زيبميكس لديها عمليات متوافقة في تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة وأستراليا. وفي أغسطس ٢٠٢١، وصلت قاعدة مستخدمي زيبميكس إلى ٢٠٠٠٠٠، بينما أبلغت عن أكثر من مليار دولار من إجمالي حجم المعاملات منذ إطلاقها في أواخر عام ٢٠١٩.

ووفقًا للبيانات الصحفية لشركة زيبميكس، تمتلك الشركة الفرعية التايلاندية التابعة للشركة ترخيصًا لبورصة الأصول الرقمية ورخصة وساطة صادرة عن وزارة المالية في تايلاند، بينما تخضع المجموعة للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، أوضح مصدر مقرب من البورصة أن زيبميكس قد تكون في مشكلة قبل تجميد أموال العملاء. ووفقًا للمصدر، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، فإن زيبميكس "لديها رخصة بورصة تايلاندية وحالة إعفاء في سنغافورة."

"بموجب الترخيص التايلاندي، لا يُسمح لها بشكل صارم بلمس أموال العملاء. ومع ذلك، فإن زيبميكس لديها منتج في البورصة يسمى zip-up والذي يتيح للمستخدمين بشكل فعال نقل الأموال في إطار كيان سنغافورة لكسب العائد".

وأوضح المصدر أن "الأموال أعطيت لبابل لتوليد العائد. تم إقراض حوالي ١٠٠ مليون دولار لبابل، التي تتعرض الآن لخطر التخلف عن السداد". في يونيو، أوقفت شركة بابل فاينانس، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، عمليات السحب بسبب "ضغوط السيولة غير العادية".

عندما تم الضغط عليه بشأن إذا ما كانت زيبميكس يمكن أن تواجه نفس عواقب سيلسيوس، علق المصدر قائلًا إن "هذا ممكن. فلم تقم بابل بتسوية عجزها عن سداد الديون حتى الآن، والذي تبلغ قيمته ١٠٠ مليون دولار". وردًا على المزاعم، قال ليم لكوينتيليغراف إن الأمر هو "عمل كالمعتاد". وأكد ليم أن المجموعة "لا تعلّق على الشائعات".

المصدر: @Drumiskl Twitter

ومع ذلك، وفقًا لتقارير عملاء زيبميكس وحساب زيبميكس الرسمي على تويتر، قامت الشركة منذ ذلك الحين بتجميد عمليات سحب العملاء.