جيميني تحصل على ترخيص مقدم خدمة أصول افتراضية في أيرلندا

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 02:46 مساءً - تدعي منصة تداول العملات المشفرة في نيويورك "جيميني" أنها أول من يتم تسجيله كمقدم خدمة أصول افتراضية (VASP) من قبل البنك المركزي الأيرلندي (CBI). وفي وقتٍ سابق، في فبراير ٢٠٢٢، تلقت إحدى الشركات ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية (EMI) من البنك المركزي الأيرلندي.

تم الإبلاغ عن الخبر على مدونة جيميني الرسمية يوم الثلاثاء. كما علقت غيليان لينش، رئيسة أيرلندا والاتحاد الأوروبي في جيميني، على الإصدار قائلة:

"تأسست شركة جيميني على أساس مبدأ طلب الإذن وليس المغفرة. ومنذ اليوم الأول، تعاونت جيميني مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تشكيل تنظيم مدروس يحمي المستهلكين ويعزز الابتكار".

يمكن للأفراد والمؤسسات في أيرلندا الآن الوصول إلى خدمات التبادل والحفظ في جيميني لشراء وبيع وتخزين أكثر من ١٠٠ عملة مشفرة إلى جانب اليورو والجنيه الإسترليني.

كان ترخيص النقود الإلكترونية، الذي تقدمت شركة جيميني له في أوائل عام ٢٠٢٠ واستلمته في مارس ٢٠٢٢، يسمح لها بإصدار النقود الإلكترونية وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني والتعامل مع المدفوعات الإلكترونية لأطراف ثالثة.

افتتحت جيميني مكتبها في دبلن في أوائل عام ٢٠٢١ ووظفت غيليان لينش، المدير التنفيذي السابق في المنصة المصرفية الأيرلندية ليفريس وبنك أيرلندا، كرئيسة لأسواق إيرلندا وأوروبا.