وكالة فيدرالية أمريكية تصدر تقرير قانوني بشأن استثمارات التوكنات غير القابلة للاستبدال

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 02:46 مساءً - أصدر مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة (OGE) تقرير قانوني أوصت فيه بحالات مختلفة عندما يُطلب من كبار المسؤولين الحكوميين الكشف عن استثماراتهم من التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT).

وفي التقرير القانوني المقدم إلى مسؤولي الأخلاقيات بالوكالة المعينة، قال المدير "إموري راوندز الثالث" أنه يجب الإبلاغ عن جميع استثمارات التوكنات غير القابلة للاستبدال - المجزأة (F-NFTs) والمقتنيات - بقيمة ١٠٠٠ دولار إذا كانت "محتفظ بها للاستثمار أو إنتاج الدخل" في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

ويتطلب التوجيه المقدم من الوكالة الفيدرالية أيضًا الإبلاغ عن استثمارات التوكنات غير القابلة للاستبدال إذا حقق المسؤولون أرباحًا تزيد عن ٢٠٠ دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مضيفًا ما يلي:

"يجب على مقدمي الإفصاحات المالية العامة أيضًا الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع والتبادل الخاصة بالتوكنات غير القابلة للاستبدال وF-NFTs القابلة للتحصيل المؤهلة كأوراق مالية."

ويستهدف التقرير في المقام الأول الإبلاغ عن استثمارات التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تمثل "ممتلكات"، مثل العقارات. ومع ذلك، فقد قضى مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة سابقًا بأن الأصول الشخصية، بما في ذلك الملابس أو الإلكترونيات أو الصور العائلية - أو التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تمثل نفس الشيء - لا يمكن الإبلاغ عنها.

وبناءً على الظروف التي تم الكشف عنها من قبل كل مقدم، قد يُطلب أو لا يُطلب الإفصاح عن المقتنيات كاستثمارات مالية. وضع راوندز سبعة أسئلة لمساعدة مقدمي الإفصاحات على تحديد متطلبات الإبلاغ الخاصة بهم بأنفسهم، كما هو موضح أدناه.

العوامل التي يجب مراعاتها للإفصاح المالي. المصدر: oge.gov

تم نصح مقدمي الإفصاحات باستخدام نموذج OGE ٢٧٨e للإبلاغ عن استثمارات التوكنات غير القابلة للاستبدال، حيث يجب على المستثمرين تضمين تفاصيل مثل القيمة ونوع الدخل ومبلغ الدخل لجميع التوكنات غير القابلة للاستبدال المؤهلة. كما كشف مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة عن مواصلة مراقبة التطورات في العملات المشفرة وتعديل الإرشادات المذكورة أعلاه حسب الضرورة في المستقبل.