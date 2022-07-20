مزيج طاقة تعدين بيتكوين المستدامة يصل إلى ٥٩,٥٪: مجلس تعدين بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 08:53 صباحاً - ما يقرب من ٦٠٪ من الكهرباء المستخدمة لتشغيل آلات تعدين بيتكوين تأتي من مصادر مستدامة، وذلك وفقًا لآخر تقرير في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ من مجلس تعدين بيتكوين (BMC).

ففي مراجعة الربع الثاني لشبكة بيتكوين التي تم إصدارها يوم ١٩ يوليو، وجد مجلس تعدين بيتكوين أن استخدام صناعة تعدين بيتكوين العالمية للطاقة المستدامة ارتفع بنسبة ٦٪ عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١ وبنسبة ٢٪ عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ووصل إلى ٥٩,٥٪ في الربع الأخير - مضيفًا أنها "واحدة من أكثر الصناعات استدامة على مستوى العالم".

كما أشار المجلس إلى أن الزيادة في مزيج الطاقة المستدامة للقائمين بالتعدين تزامنت أيضًا مع زيادة كفاءة التعدين.

حيث ارتفع معدل هاش تعدين بيتكوين في الربع الثاني بنسبة ١٣٧٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع استخدام الطاقة بنسبة ٦٣٪ فقط، مما يدل على زيادة الكفاءة بنسبة ٤٦٪ تمت مشاركة المزيد من التفاصيل حول كفاءة الطاقة في تعدين بيتكوين في موجز مجلس تعدين بيتكوين على يوتيوب لتقريره الكامل يوم ١٩ يوليو مع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور. مقارنةً بما كانت عليه قبل ثماني سنوات، قال سايلور إن كفاءة الطاقة للقائمين بالتعدين قد نمت بنسبة ٥٨١٤٪

ووجد أيضًا أن تعدين بيتكوين يمثل ٠,٠٩٪ فقط من ٣٤,٨ مليار طن متري من انبعاثات الكربون التي يُقدر إنتاجها عالميًا وتستهلك ٠,١٥٪ فقط من إمدادات الطاقة العالمية.

وقد أشار سايلور في الإحاطة إلى أن تنبؤات منتقدي بيتكوين حول استخدام طاقة الشبكة لم تكن دقيقة حتى الآن.

"كان الناس يتوقعون أن بيتكوين ستستهلك كل الطاقة في العالم لفترة طويلة. وهذا لا يحدث ولن يحدث بسبب ديناميكيات الكفاءة".

خلال الإحاطة نفسها، صرح فريد ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماراثون ديجيتال هولدينغز، أن كفاءة التعدين جزء من "دورة حميدة" ستشهد أن تصبح الصناعة "أكثر كفاءة بشكل مطرد في استخدام الطاقة".

تركز مكاسب الكفاءة بنسبة ١٠٠٪ على استهلاك الطاقة لأن الطاقة هي تكلفة المدخلات الرئيسية لدينا. ومع ارتفاع أسعار الطاقة، يجبرنا ذلك على أن نصبح أكثر كفاءة".

كذلك أوضح التقرير كيف أدى ارتفاع سعر بيتكوين (BTC) إلى زيادة كفاءة طاقة الشبكة، كما يتضح من الزيادة الحادة في الكفاءة على مدى السنوات الثماني الماضية.

مع ارتفاع الأسعار، يزداد الطلب على أجهزة تعدين أسيك، مما يغذي ابتكار الأجهزة. تعد الأجهزة الأكثر كفاءة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر ربحية، مما يجبر الأجهزة الأقل ربحية على ترك السوق، والذي يؤدي بدوره إلى جعل الصناعة بأكملها أكثر كفاءة.

تم الحصول على البيانات من التقرير من أعضاء مجلس تعدين بيتكوين، الذين يشكلون ٥٠,٥٪ من قوة هاش تعدين بيتكوين في العالم.