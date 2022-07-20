"تجربة" التنظيم الذاتي للعملات المشفرة في اليابان لا تعمل

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 08:53 صباحاً - يقال إن "تجربة" التنظيم الذاتي لليابان لصناعة العملات المشفرة لا تعمل بالشكل المطلوب، وفقًا لخبراء الحكومة المحلية والصناعة.

فمنذ عام ٢٠١٨، تم تكليف رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA)، وهي كيان ذاتي التنظيم، بوضع إرشادات لصناعة العملات المشفرة في البلاد، مع وجود حجج في ذلك الوقت بأن الكيان يمكن أن يكون في وضع أفضل للتعامل مع تنظيم العملات المشفرة بدلًا من هيكل الحكومة.

ومع ذلك، في حديث مع فاينانشيال تايمز (FT) يوم ١٨ يوليو، قال مصدر لم يذكر اسمه "قريب من كلٍ من الصناعة والحكومة" إن النموذج الحالي لتنظيم العملات المشفرة يتعثر:

"عندما قررت اليابان تجربة التنظيم الذاتي لصناعة العملات الرقمية، قال الكثير من الناس حول العالم إن ذلك لن ينجح. ولسوء الحظ، في الوقت الحالي يبدو الأمر كما لو كانوا على حق".

تم إنشاء المنظمة استجابةً للاختراق بقيمة ٥٣٠ مليون دولار لبورصة كوين تشك في عام ٢٠١٨. وهي معترفٌ بها من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) ولديها القدرة على تمرير وتنفيذ الأطر التنظيمية لبورصات العملات المشفرة المحلية.

ويتضمن أعضاؤها قائمة طويلة من أفضل شركات العملات المشفرة المحلية مثل كوين تشك وبيتفلاير وراكوتين واليت كو، إلى جانب الشركات اليابانية التابعة لإف تي إكس وكوين بيز.

على مدى الأشهر الأخيرة، ورد أن JVCEA قد تلقت اللوم من وكالة الخدمات المالية اليابانية بسبب تباطؤها في التقدم في التنظيم.

ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، يُقال إن هيئة الخدمات المالية سلطت الضوء على القضايا الرئيسية مع JVCEA، بما في ذلك تأخيراتها في إدخال لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ونقص التواصل بين المديرين والمشغلين الأعضاء وأمانتها - مما يشير إلى سوء الإدارة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن سلطة الخدمات المالية قد أصدرت بالفعل "تحذيرًا شديد الصرامة" إلى JVCEA في ديسمبر لترتيب عملياتها وأنه لم يكن "واضحًا أي نوع من المداولات التي كانت الهيئة تجريها، وما هي عملية صنع القرار"، ولماذا كان الوضع على ما هو عليه، وما هي مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة".

في يونيو، دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الكيان أيضًا إلى تسريع عملية الموافقة على إدراج الأصول الرقمية في بورصات العملات المشفرة المحلية، مع "إدراك الحاجة إلى حماية المستخدمين" في نفس الوقت.

اقترح مصدر آخر لم يذكر اسمه مقرّب من JVCEA أن المنظمة تفتقر إلى موظفي المكاتب الذين لديهم معرفة حقيقية بالعملات المشفرة أو اهتمامهم بها.

ووفقًا للمصدر، يتألف المكتب بشكل أساسي من مصرفيين متقاعدين ووسطاء وموظفين حكوميين، ويفتقر إلى ممثلين من قائمة JVCEA للشركات الأعضاء في العملات المشفرة.

لهذا السبب لا أحد هناك يفهم حقًا بلوكتشين والعملات المشفرة. وتظهر الفوضى بأكملها أنها ليست مشكلة إدارة بسيطة. وأن وكالة الخدمات المالية اليابانية غاضبة جدًا من الإدارة بأكملها".

تقول JVCEA إنها تعمل حاليًا على إجراء تحسينات ومعالجة المشكلات الحالية للمنظمة. ومع ذلك، أكد الأستاذ بجامعة ميجي وعضو مجلس إدارة JVCEA ماساو ياناغا أيضًا أن المنظمة تفتقر إلى الموارد اللازمة للتحرك بسرعة.

واقترح ياناغا أيضًا أن تنظيم مكافحة غسل الأموال كان صعب التنفيذ نظرًا لغياب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمشاركة بيانات العملاء بين بورصات العملات المشفرة.

حيث قال إن "مشغلي البورصات قلقون من أنه حتى لو أنشأنا هذه القواعد، فلن يتمكنوا من تنفيذها".

أحد المجالات التي أدخلت عليها JVCEA تحسينات طفيفة في هذا العام هي معايير إدراج الأصول الرقمية. إذ تم تكليف الكيان بتقييم التوكنات التي تنوي الشركات المحلية إدراجها، ومع ذلك، فقد استغرق الأمر JVCEA حوالي ستة أشهر أو أكثر لإجراء عملية الفحص.