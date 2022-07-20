سعر بيتكوين يستقر عند ٢٣,٥ ألف دولار، مما يدفع المضاربين على الارتفاع إلى القول بأن "الأمر مختلف هذه المرة"

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 08:53 صباحاً - على غرار متلازمة ستوكهولم حيث يطور الأسرى رابطة نفسية مع آسريهم، فإن فصول شتاء العملات المشفرة لديها طريقة لتقليب حتى أكثر مؤيدي العملات المشفرة صعودًا ليصبحوا هبوطيين في فترة قصيرة من الزمن.

وقد ظهر الدليل على هذا الواقع بالكامل يوم ١٩ يوليو بعد أن قوبل انتعاش بيتكوين (BTC) مرة أخرى فوق ٢٣٠٠٠ دولار بتحذيرات واسعة النطاق من أن هذه الخطوة كانت مجرد خدعة قبل أن يتجه السوق نحو قيعان جديدة.

وفي حين أنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث قيعان جديدة في المستقبل، إليكم نظرة على آراء المحللين حول كيف يمكن أن يكون اختراق بيتكوين هذا مختلفًا عما يتوقعه معظم المستثمرين.

هذه المرة "الأمر مختلف"

تم تقديم الرسالة "هذه المرة مختلفة" من قبل مستخدم تويتر الذي يحمل الاسم المستعار Trader XM، والذي نشر المخطط البياني التالي الذي يوضح سبب استعداد بيتكوين للتوجه إلى الأعلى.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، لم يقم سعر بيتكوين بإعادة اختبار النطاق المنخفض حتى مع إجراء أربعة اختبارات لإعادة النطاق المرتفع، وهذا يشير إلى أن المشترين الآن أقوى من البائعين.

وردًا على المنشور من Trader XM، أجاب مستخدم تويتر Justiinape أن "نطاق ٢٧ ألف دولار - ٢٨ ألف دولار يبدو وشيكًا."

حيث قال Trader XM،

"أوافق على هذا، الانتقال إلى ٢٧-٢٨ ألف دولار ثم شهور من التوحيد. دعونا نستمتع بهذه الحركة قبل السبات الطويل".

المقاومة الرئيسية التالية عند ٢٧١٠٠ دولار

تم توفير المزيد من الأدلة على أن بيتكوين يمكن أن تتجه صعوديًا من قبل شركة البيانات على السلسلة ويلماب، والتي نشرت المخطط البياني التالي الذي يسلط الضوء على عدم وجود طلب شراء بين ٢٣٠٠٠ دولار و٢٧٠٠٠ دولار.

ملف تعريف حجم بيتكوين. المصدر: تويتر

حيث قالت ويلماب،

"ينبغي أن يكون مستوى ٢٧١٠٠ دولار هو المقاومة الأولى في طريقنا للأعلى. وهناك فجوة كبيرة في العرض بين الأسعار الحالية و٢٧ ألف دولار".

البائعون يخسرون

تم تقديم دليل على أن متداولي العملات المشفرة قد هدأوا مع نظرة هبوطية مفرطة من قبل محلل العملات الرقمية ديلان ليكلير، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يوضح تأثير تحرك بيتكوين فوق ٢٣٠٠٠ دولار على متداولي العقود الآجلة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعتين. المصدر: تويتر

كما هو موضح في المخطط البياني، كان هناك عدد كبير من صفقات بيع بيتكوين المفتوحة بين ١٥ يونيو و١٥ يوليو ويجد هؤلاء المتداولين أنفسهم الآن في الجانب الخاسر من الصفقة.

حيث قال ليكلير،

"إن صفقات بيع بفوائد مفتوحة بقيمة عشرات الآلاف من بيتكوين تعاني من الخسارة حاليًا."

وفي حين لا يزال عكس مسار بيتكوين والاتجاه هبوطيًا مرة أخرى أمرًا محتملًا، يشير الزخم الحالي إلى مزيد من الاتجاه الصعودي على المدى القصير.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٠٥٥ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٤٢,١٪.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.