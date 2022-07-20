شركة ثري آروز كابيتال مسؤولة عن ٢,٨ مليار دولار في مطالبات الدائنين

تام شمس - الأربعاء 20 يوليو 2022 02:45 صباحاً - وفقًا لمستخدم تويتر @DrSoldmanGachs، وهو دائن لصندوق التحوط السنغافوري المضطرب ثري آروز كابيتال (٣AC)، يُزعم أن الكيان المنحل الآن يدين بـ ٢,٨ مليار دولار من المطالبات، كما تم اكتشافه من خلال اجتماع دائني ثري آروز كابيتال الأخير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون قيمة المطالبة هذه غير دقيقة، حيث إن الكثيرين إما لم يقدموا مطالباتهم أو لم يكشفوا عن مبالغ مطالباتهم لأسباب تتعلق بالسرية.

وحسلما قال DrSoldmanGachs، صوّت الاجتماع لانتخاب لجنة دائنين تضم ديجيتال كارنسي غروب وفوياجر ديجيتال وبلوكتشين أكسيس ماتريكس بورت تكنولوجيز وكوين ليست ليند. تمثل هذه الأطراف الخمسة المذكورة أعلاه حوالي ٨٠٪ من المستوى الحالي للمطالبات.

ويُعتقد أن أصول ثري آروز كابيتال تتكون من أرصدة الحسابات المصرفية، وممتلكات العملات المشفرة المباشر، وحقوق الملكية الأساسية في المشاريع والتوكنات غير القابلة للاستبدال. في وقت كتابة هذه السطور، لم يكن من الواضح مقدار ما تبقى في حقوق ملكية الصندوق. في العام الماضي، ورد أن صندوق التحوط لديه أصول بقيمة ٦ مليارات دولار.

من خلال سلسلة من الرهانات الاتجاهية الصعودية ذات الرافعة المالية العالية مع الأموال المقترضة من مؤسسات العملات المشفرة الرئيسية، أصبحت ثري آروز كابيتال معسرة وسط سوق العملات المشفرة الهابطة المستمر. ويُزعم أن مؤسسيها هربوا وتعثروا في سداد مدفوعات القروض التي تُركت، مما أدى إلى انتشار عدوى بين شركات التمويل المركزية التي أقرضت الأموال إلى ثري آروز كابيتال.

ولم يتم تحديد مكان كل من مؤسسي ثري آروز كابيتال، سو زو وكايل ديفيس، بعد انفجار الصندوق. ومن المفارقات أن سو زو يطالب بمبلغ ٥ ملايين دولار من ثري آروز كابيتال، بينما تطالب تشين كايلي كيلي، زوجة كايل ديفيس، بمبلغ ٦٦ مليون دولار. ومع ذلك، يقال إن مثل هذه المطالبات هي شبه حقوق ملكية وتخضع لتوزيع الأصول المتبقية، إن وجدت، على الدائنين.