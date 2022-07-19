محامو سيلسيوس يزعمون أن المستخدمين تخلوا عن حقوقهم القانونية في عملاتهم المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 19 يوليو 2022 08:42 صباحاً - تنازل ١,٧ مليون مستخدم مسجل في سيلسيوس عبر أكثر من ١٠٠ دولة عن ملكية العملات المشفرة التي أودعوها في حسابات الكسب والاقتراض، وفقًا لمحامي الشركة.

في جلسة الاستماع الأولى لإفلاس سيلسيوس يوم ١٨ يوليو، قام محامون من شركة كيركلاند للمحاماة بقيادة بات ناش بتفصيل كيف قام المستخدمون الأفراد الذين لديهم حسابات كسب واقتراض بنقل ملكية عملاتهم إلى الشركة وفقًا لشروط الخدمة (ToS). ونتيجة لذلك، فإن سيلسيوس لها الحرية في "استخدام تلك العملات وبيعها وتعهدها وإعادة ترتيبها" كما تشاء.

شروط الخدمة لحسابات سيلسيوس.

ومع ذلك، فقد نشأ سؤال قانوني حول إذا ما كان أصحاب حسابات الحفظ يحتفظون بملكية أصولهم. تدعي شروط خدمة سيلسيوس أن الشركة لا يمكنها استخدام العملات في حسابات الحفظ دون إذن المستخدم. ومع ذلك، تساءل المحامون عما إذا كان هذا ينطبق على العملات المشفرة التي تمتلكها الشركة حاليًا. ففي عرضهم العام للقضية، سألوا:

"هل الأصول المشفرة في سيلسيوس هي ملك للشركة؟ هل تختلف الإجابة على هذا السؤال فيما يتعلق بأصول العملات المشفرة المحتفظ بها في إطار برنامج الحفظ مقابل برنامج الكسب؟"

تم إطلاق برنامج الحفظ في أبريل للمستثمرين الأمريكيين غير المعتمدين حيث أصدرت بعض الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أوامر وقف وكف لبرنامج الكسب من سيلسيوس.

أوقفت سيلسيوس عمليات السحب مؤقتًا لجميع المستخدمين يوم ١٣ يونيو وتوقفت عن إصدار قروض جديدة يوم ١٣ يوليو.وقد لخص المحامي ديفيد سيلفر مطالبة شركة سيلسيوس بأموال المستخدمين في تغريدة بتاريخ ١٨ يوليو. حيث كتب أنه يجب على المستخدمين "التوقف عن التفكير في الأمر على أنها *عملاتكم* المشفرة" لأنه من الناحية الفنية تنتمي جميعها إلى الشركة.

ووفقًا لتغريدة من مراسل فاينانشيال تايمز كاظم شوبير، أعلن ناش أن مستخدمي سيلسيوس سيكونون "مهتمين بعبور شتاء العملات المشفرة" والسماح لسيلسيوس بالاحتفاظ بالأموال بدلًا من البيع. وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستتيح للمستخدمين الفرصة "لتحقيق تعافيهم من خلال التقدير في بيئة العملات المشفرة الأوسع".

وبشكل أساسي، ترغب سيلسيوس في انتظار تحول السوق قبل البيع للتأكد من قدرتها على البقاء على قدميه، ثم الدفع للمستخدمين بأصول ذات قيمة أكبر.

تدعي الشركة أيضًا أنه يمكنها بيع عملات بيتكوين (BTC) التي تعدينها من خلال عملية التعدين الفرعية لسداد الديون. حيث أكد أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس، في مستند إيداع إفلاس أن شركته تخطط لتوليد حوالي ١٥٠٠٠ بيتكوين حتى عام ٢٠٢٣، لكن ديفيد سيلفر راوده الشك بشأن هذا الادعاء.