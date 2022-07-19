مكتب التحقيقات الفيدرالي يصدر تحذيرًا عامًا بشأن تطبيقات العملات المشفرة المزيفة

تام شمس - الثلاثاء 19 يوليو 2022 08:42 صباحاً - أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا عامًا بشأن تطبيقات العملات المشفرة الاحتيالية، والتي خدعت المستثمرين الأمريكيين بما يقدر بنحو ٤٢,٧ مليون دولار حتى الآن.

ووفقًا لاستشارة نُشرت يوم ١٨ يوليو من قبل وكالة الأوراق المالية والاستخبارات، أنشأ مجرمو الإنترنت تطبيقات تستخدم نفس الشعارات ومعلومات التعريف كشركات عملات مشفرة شرعية للاحتيال على المستثمرين. حيث أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن ٢٤٤ شخصًا قد وقعوا بالفعل ضحية هذه التطبيقات المزيفة.

شهدت إحدى الحالات قيام مجرمي الإنترنت بإقناع الضحايا بتنزيل تطبيق يستخدم نفس الشعار مثل مؤسسة مالية أمريكية فعلية، مما شجعهم على إيداع عملات مشفرة في محافظ يُزعم أنها مرتبطة بحساباتهم.

وعندما يحاول الضحايا السحب من التطبيق، يُطلب منهم دفع ضرائب على عمليات السحب. ومع ذلك، كانت هذه مجرد حيلة أخرى لاستنزاف المزيد من الأموال من الضحايا، إذ حتى لو قاموا بالدفع، تظل عمليات السحب غير متاحة.

وقد أوضح مكتب التحقيقات الفدرالي إنه تم الاحتيال على حوالي ٣,٧ ملايين دولار من ٢٨ ضحية بين ديسمبر ٢٠٢١ ومايو ٢٠٢٢.

وشهدت عملية أخرى مماثلة قيام مجرمي الإنترنت الذين يعملون تحت اسم الشركة "YiBit" بالاحتيال على أربعة ضحايا على الأقل وسرقة حوالي ٥,٥ ملايين دولار بين أكتوبر ٢٠٢١ ومايو ٢٠٢٢، باستخدام طريقة مماثلة من الخداع.

قضية ثالثة تتعلق بمجرمين يعملون تحت اسم "Supay" في نوفمبر ٢٠٢١. حيث قاموا بالاحتيال على ضحيتين من خلال تشجيعهم على إيداع عملات مشفرة في محافظهم على التطبيق، والتي سيتم تجميدها بعد ذلك ما لم يتم إيداع المزيد من الأموال.

كما أن التحذيرات بشأن التطبيقات الاحتيالية قد انتشرت بين مجتمع العملات المشفرة على تويتر.

حيث قال أحد المستخدمين إن أحد الأصدقاء وقع مؤخرًا ضحية لعملية احتيال بدأت على خدمة المراسلة عبر الإنترنت "واتساب" والتي شجعت الضحية على تنزيل تطبيق عملات مشفرة مزيف وتحميل الأموال في محفظة التطبيق. بعد أسبوع، اختفى تطبيق العملات المشفرة.

كذلك قال مستخدم آخر إنه وقع ضحية تطبيق مزيف لمحفظة ليدج لايف، يُقال إنه يُدعى "ليدجر لايف بلس"، في متجر تطبيقات مايكروسوفت. ويدعي المستخدم أن التطبيق الاحتيالي قد سرق بالفعل ٢٠٠٠٠ دولار منه.

وقد أوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي مستثمري العملات المشفرة بالحذر من الطلبات غير المرغوب فيها لتنزيل تطبيقات الاستثمار، والتحقق من أن التطبيق (والشركة) شرعي، والتعامل مع التطبيقات ذات الوظائف المحدودة و/أو المعطلة "بشك".