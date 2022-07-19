توكن RUNE يندفع بنسبة ١٨٪ حيث تقوم ثور تشين بإلغاء تنشيط التوكنات غير الأصلية

تام شمس - الثلاثاء 19 يوليو 2022 06:48 صباحاً - قامت شبكة التبادل عبر السلاسل وإثبات السندات "ثور تشين" أخيرًا بتنشيط الخيار الذي سيقلل تدريجيًا من دعم المتغيرات المستندة إلى BEP-٢ وERC-٢٠ لتوكن RUNE.

يتم استبدال BNB.RUNE وETH.RUNE، والمعروفين أيضًا باسم توكنات IOU، بتوكن RUNE الذي تم ترقيته بالكامل بعد الشبكة الرئيسية التي طال انتظارها من ثور تشين في أواخر الشهر الماضي.

من الآن فصاعدًا، ستفقد هذه التوكنات قيمتها تدريجيًا على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة حيث يهدف المشروع إلى تعزيز اعتماد المتغير الموحد بالكامل لتوكن RUNE، مما يتيح إمكانية تشغيل تفاعلي أقوى للأصل.

سيتم ترقية توكنات المستخدمون الذين كانوا يحتفظون بتوكنات IOU الخاصة بهم على تغييرات مركزية تلقائيًا إلى توكن RUNE الأصلي الجديد. ويجب على أولئك الذين يحتفظون بتوكناتهم في محافظ خاصة إنشاء محفظة جديدة مدعومة من ثور تشين ثم النقر فوق زر ترقية لإجراء التبديل.

حيث صرح فريق ثور تشين عبر تويتر يوم ١٨ يوليو أن خيار الإلغاء سينطلق مباشرةً عند الكتلة ٦٥٠٠٠٠٠ وأن أسعار الصرف ١:١ "ستنخفض خطيًا إلى ١:٠ على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة" حيث تصبح توكنات IOU عديمة القيمة.

ذكر الفريق سابقًا في منشور مدونة في وقتٍ سابق من هذا العام أن هذه الخطوة كانت جزءًا من دفعة نحو مزيد من اللامركزية لشبكتها، حيث سلطت الضوء على المشكلات المتعلقة بانتشار توكنات IOU RUNE عبر شبكتين منفصلتين:

"تعتبر ثور تشين صارمة للغاية في عدم وجود تبعيات لأطراف ثالثة، وتفضل إدارة كل شيء داخليًا. ولا توجد أوراكل، ولا أمن خارجي، ولا اعتماد على السيولة الخارجية".

"ومع ذلك، تتمتع توكنات BNB.RUNE وETH.RUNE بامتياز الوصول إلى وظيفة "السك" لجهاز الحالة. حيث يمكن لأي شخص يقدم هذه التوكنات سك توكن RUNE الجديد، بالإضافة إلى جعل حالة ثور تشين تعتمد على هاتين الشبكتين "، حسبما ورد في منشور المدونة.

تزامن الانتقال من ثور تشين مع ارتداد كبير بنسبة ١٨,٦٪ من أسعار RUNE إلى ٢,٦١ دولار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. ويُظهر القياس على إطار زمني أوسع أيضًا علامات واعدة، حيث اكتسبت RUNE ٦٥,٩٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية، وفقًا لبيانات من كوين غيكو. ومع ذلك، لا يزال سعر RUNE منخفضًا بنسبة ٨٧,٥٪ منذ أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢٠,٨٧ دولارًا عن ١٩ مايو من العام الماضي.