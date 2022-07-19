مدير الاستراتيجية في سيركل يضع مبادئ السياسة للعملات المستقرة في الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 19 يوليو 2022 02:41 صباحاً - دعا دانتي ديسبارتي، كبير مسؤولي الإستراتيجية ورئيس السياسة العالمية في سيركل والذي أدلى بشهادته سابقًا في جلسات الاستماع بالكونغرس، المشرعين في الولايات المتحدة إلى موازنة المخاطر مع تطوير مسار تنظيمي للعملات المستقرة.

ففي منشور مدونة يوم الاثنين، حدد ديسبارتي ١٨ مبدأ أنشأتها سيركل كجزء من جهودها لتشكيل سياسة العملات المستقرة في الولايات المتحدة. وسلطت شركة سيركل، وهي الشركة التي تقف وراء يو إس دي كوين (USDC) والتي يبلغ تداولها ٥٤ مليار دولار، الضوء على مخاوف الخصوصية، و "ساحة لعب متكافئة" بين البنوك وغير البنوك حول العملة الرقمية المربوطة بالدولار الأمريكي، وكيف يمكن أن تتعايش العملات المستقرة جنبًا إلى جنب مع العملة الرقمية للبنك المركزي، والحاجة إلى الوضوح التنظيمي.

حيث قال ديسبارت: "تعمل المواءمة بين الأطر التنظيمية والسياسية الوطنية للعملات الرقمية المربوطة بالدولار على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة، وخلق فرص عمل واختيار نظام الدفع، مع تجنب "أزمة دستورية محلية ضارة في مجال التكنولوجيا المالية"، والمراجحة التنظيمية العالمية".

استشهد مدير الاستراتيجية في سيركل بتمريرالاتحاد الأوروبي في يونيو لقانون الأسواق في إطار الأصول المشفرة، أو MiCA - وهو تشريع يهدف إلى مواءمة اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف ديسبارت أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورًا رائدًا في محاولة "لتجنب الاختلال عبر المحيط الأطلسي أو على مستوى العالم" بشأن تنظيم العملات المستقرة.

كان ديسبارتي جزءًا من مشروع العملة المستقرة ليبرا الخاصة بفيسبوك - والتي تمت إعادة تسميتها لاحقًا إلى دايم - قبل مغادرته إلى سيركل في أبريل ٢٠٢١.