جيميني تسرّح المزيد من الموظفين مع زيادة أسعار العملات المشفرة: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 19 يوليو 2022 12:48 صباحاً - منذ 3 ساعات
ورد أن مصدرًا مقربًا من بورصة العملات المشفرة قال إن هناك ٦٨ موظفًا أقل على قناة سلاك التابعة للشركة اعتبارًا من يوم الاثنين، مما يشير إلى أن جيميني قد خفضت ما يقرب من ٧٪ من موظفيها
أفادت تقارير أن جيميني وكاميرون وتايلر وينكليفوس قد سرحوا موظفين إضافيين بعد أكثر من شهر من التقارير التي أشارت إلى أن بورصة العملات المشفرة خفضت ١٠٪ من موظفيها.
ففي تقرير صدر يوم الاثنين من تك كرنش، قال المنفذ الإخباري إن مصدرًا مقربًا من جيميني أفاد أن هناك ٦٨ موظفًا أقل على قناة سلاك التابعة للشركة، مما يشير إلى أن بورصة العملات المشفرة قد خفضت ما يقرب من ٧٪ من موظفيها الذين يزيد عددهم عن ١٠٠٠ موظف. وادعى المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن جيميني كانت تواصل تسريح الموظفين كجزء من "خفض التكاليف بشكل كبير".
حيث أفادت تقارير أن جيميني ترست التابع للأخوين وينكليفوس، خفضت نسبة ١٠٪ من موظفيها وسط السوق الهابطة في يونيو، حيث انخفض سعر العديد من العملات المشفرة الرئيسية بنسب مضاعفة. ومع ذلك، في وقت كتابة المقالة، ارتفعت أسعار بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) بأكثر من ٤٪ و١٠٪ في آخر ٢٤ ساعة، على التوالي.وسط تقلب سوق العملات المشفرة والبورصات الرئيسية الأخرى بما في ذلك كوين بيز وكريبتو دوت كوم التي أعلنت عن تخفيضات مماثلة للموظفين في يونيو، ورد أن الأخوين وينكليفوس كانوا في جولة مع فرقتهم، مارس جانكشن:
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة دعوى ضد جيميني في يونيو، زاعمةً أن البورصة قدمت بيانات كاذبة أو مضللة في عام ٢٠١٧ أثناء الاجتماعات الشخصية وفي الوثائق الرسمية. وكانت البيانات جزءًا من شهادة جيميني الذاتية لعقد بيتكوين الآجل، مما سهل قرار هيئة تداول السلع الآجلة لمعرفة إذا ما كانت أداة الاستثمار عرضة للتلاعب.
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