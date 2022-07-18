كريستيز تُطلق صندوقًا استثماريًا يستهدف استثمارات ويب ٣ وبلوكتشين

أطلقت دار كريستيز، وهي دار المزادات المعروفة بمبيعاتها من القطع الفنية والكمالية، صندوقًا استثماريًا لدعم الشركات الناشئة بالتكنولوجيا التي تتيح "الاستهلاك السلس للفن".

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت شركة المزاد إن صندوق كريستيز فنتشرز سيدعم ماليًا الشركات في ويب ٣ و"المنتجات والحلول المالية المتعلقة بالفن" والتكنولوجيا المتعلقة بالسلع الفنية والكمالية. ووفقًا لكريستيز، سيكون أول استثمار لها في لاير زيرو لابز، وهي شركة تقوم بتطوير حلول لتمكين التطبيقات اللامركزية أومني تشين، مما يسمح بنقل أكثر سلاسة للأصول بين شبكات بلوكتشين.

حيث قال الرئيس العالمي لكريستيز فينتشرز، ديفانغ ثاكر: "سنركز على المنتجات والخدمات، التي يمكنها حل تحديات الأعمال الحقيقية، وتحسين تجارب العملاء وتوسيع فرص النمو، سواء عبر سوق الفن بشكل مباشر أو للتفاعل معها".

يمثل الانتقال إلى الاستثمارات المرتبطة ببلوكتشين خطوة أخرى لكريستي لدعم المشاريع في مجال العملات المشفرة. ففي عام ٢٠٢١، استضافت الشركة مزادًا لقطعة فنية على شكل توكن غير قابل للاستبدال من مايك وينكلمان، والمعروفة أيضًا باسم بيبل، جمعت أكثر من ٦٩ مليون دولار. منذ ذلك الحين، عقدت العديد من المبيعات البارزة لأعمال التوكنات غير القابلة للاستبدال الفنية ودخلت في شراكة مع سوق أوبن سي عبر الإنترنت للمزادات على السلسلة.