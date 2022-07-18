كوين بيز تحصل على موافقة مزود خدمة الأصول المشفرة في إيطاليا

تام شمس - الاثنين 18 يوليو 2022 09:56 مساءً - تواصل كوين بيز، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، التوسع الأوروبي الهائل من خلال الحصول على الموافقة لتقديم خدمات العملات المشفرة في إيطاليا.

حيث أعلنت كوين بيز يوم ١٨ يوليو أنها حصلت على موافقة موفر خدمة الأصول المشفرة من المنظم الإيطالي لمكافحة غسيل الأموال، Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

ووفقًا لما نشرته نانا موروغيسان، نائب رئيس كوين بيز لتطوير الأعمال الدولية والتجارية، فإن الموافقة ستسمح لكوين بيز بمواصلة تقديم خدمات العملات المشفرة وإطلاق منتجات جديدة في إيطاليا.

بدأت كوين بيز في تقديم خدماتها للعملات المشفرة في إيطاليا منذ فترة طويلة. وحسبما ورد سابقًا، كانت البورصة تقدم خدمات بطاقة كوين بيز في إيطاليا جنبًا إلى جنب مع دول مثل إسبانيا وألمانيا اعتبارًا من يونيو ٢٠١٩.

حيث أشارت موروغيسان إلى أن كوين بيز تعمل في ما يقرب من ٤٠ دولة أوروبية من خلال مراكز مخصصة في المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا.

وأوضحت موروغيسان في الإعلان قائلة: "نحن بصدد تعزيز وجودنا في جميع أنحاء أوروبا ولدينا تسجيلات أو طلبات ترخيص قيد التقدم في العديد من الأسواق الرئيسية بما يتوافق مع اللوائح المحلية". وأضافت أن هدف كوين بيز هو تنمية قاعدة عملائها من خلال إطلاق مجموعة كوين بيز لخدمات الأفراد والمؤسسات والنظام البيئي في كل من تلك الأسواق.

كوين بيز ليست أول بورصة عملات مشفرة تحصل على موافقة OAM. ففي مايو ٢٠٢٢، منحت الجهة التنظيمية الموافقة لبورصة العملات الرقمية باينانس، مما سمح للشركة بفتح مقرها الرئيسي الجديد في ميلانو.