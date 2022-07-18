سعر بيتكوين يقترب من المتوسط ​​المتحرك الحرج على مدى ٢٠٠ أسبوع حيث تصل إيثريوم إلى ١,٥ ألف دولار

تام شمس - الاثنين 18 يوليو 2022 09:56 مساءً - تحوم بيتكوين (BTC) حول مستوى ٢٢٠٠٠ دولار عند افتتاح وول ستريت يوم ١٨ يوليو حيث حذر المحللون من أن المضاربين على الارتفاع لن يكسروا المقاومة دفعةً واحدة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

هل يمكن أن تستعيد بيتكوين دعم سوق المضاربين على الانخفاض؟

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو عودة زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى توحيد السعر بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عند ٢٢٥٠٠ دولار على بيتستامب.

ويمثل هذا المستوى بداية صفقات جانب البيع في البورصات المتجمعة حول المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع (WMA)، وهو مجال رئيسي جادل المعلقون بأنه سيكون من الصعب كسره.

حيث قال مايكل فان دي بوب، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، لمتابعي تويتر في آخر تحديث له: "لا نتوقع استمرار بيتكوين، في هذه المرحلة، لأننا نواجه مقاومة متوسط ​​المدى ومقاومة النطاق لمدة ٢٠٠ أسبوع".كان المتداول والمحلل الزميل ريكت كابيتال، مثل الآخرين، متشككًا أيضًا بشأن إمكانية استمرار بيتكوين في الزخم الصعودي على الفور.

ومع ذلك، أضاف فان دي بوب أن استراحة السوق ستكون مربحة عند المستويات الحالية. واختتم حديثه قائلًا:

"إن التعزيز الطفيف من شأنه أن يؤدي إلى الاستمرار والاختراق فوق ٢٢,٦ ألف دولار سينشط صفقات شراء ضخمة نحو ٢٨ ألف دولار. إنها أوقات جيدة."

حققت كل من بيتكوين والعملات البديلة أقصى استفادة من أسواق الأسهم اليوم، مع تحقيق آسيا والولايات المتحدة مكاسب متواضعة مع تراجع الدولار الأمريكي.

حيث ارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ وناسداك المركب بنسبة ٠,٧٪ و١٪ على التوالي في وقت كتابة هذه المقالة، بعد ساعة واحدة من جرس الافتتاح.وقد توقع مورد التحليلات على السلسلة ويلماب في الوقت نفسه إنه "وقت الذروة لبيتكوين"، مما يوفر نظرة أكثر تفاؤلًا بناءً على اهتمام المشترين الرئيسي بسعر أقل من السعر الفوري.

كما أظهرت بيانات من ماتريال إنديكيتورز، مورد المراقبة الزميل، دعمًا مشابهًا بناءً على دفتر طلبات باينانس.

مخطط بيانات دفتر طلبات زوج بيتكوين مقابل الدولار على باينانس. المصدر: ماتريال إنديكيتورز

إيثريوم تحافظ على الأداء

فيما يتعلق بالعملات البديلة، كان نجم العرض لا تزال إيثريوم (ETH)، التي ظلت بالقرب من ١٥٠٠ دولار بعد إغلاق أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع تحقيق مكاسب ضخمة مقابل بيتكوين.

مخطط شمعة يوم واحد لزوج إيثريوم مقابل الدولار (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

كان زوج إيثريوم مقابل الدولار محبوبًا للمتداولين خلال اليوم، متفوقًا على تقدم بيتكوين، مما أدى إلى تراجع حاد في حركة السعر الرهيبة التي كانت سارية من مايو فصاعدًا في بداية كارثة تيرا (LUNA) - التي تسمى الآن تيرا كلاسيك (LUNC).

تكمن المقاومة القادمة في شكل أعلى مستوى على الإطلاق لإيثريوم من دورة النصف السابقة من بيتكوين عند ١٥٣٠ دولارًا، والتي لمستها في أوائل عام ٢٠١٨.

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