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تام شمس - الاثنين 18 يوليو 2022 08:45 مساءً - وداعًا ليوم الاثنين الحزين، ومرحبًا بالأخبار الصعودية - حيث استعاد إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة مستوى ١ تريليون دولار. أصبحت القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن تقريبًا بنفس قيمة كل الفضة الموجودة على هذا الكوكب.
حيث جلبت مضخة أسعار بيتكوين (BTC) العملة المشفرة الأكثر لامركزية في العالم إلى نطاق ٢٢٥٠٠ دولار، بينما تمتعت إيثريوم (ETH) بمضخة مزدوجة الرقم لتلامس علامة ١٥٠٠ دولار. وقد نجحت جهودهم المشتركة في ضخ ٤,٨٪ لسوق العملات المشفرة بأكمله، مما رفعه إلى أعلى مستوى مؤخرًا بلغ ١,٠٢ تريليون دولار.
استعادت بيتكوين هدفها البالغ ٤٢٠ مليار دولار من القيمة السوقية، في حين أن إيثريوم تحتل مكانة جيدة مع القيمة السوقية الإجمالية البالغة ١٨٠ مليار دولار، بعد أن أضافت أكثر من ٢٠ مليار دولار في الأربع وعشرين ساعة الماضية. ووفقًا للمخطط البياني أدناه، كانت آخر مرة تجاوز فيها سوق العملات الرقمية مستوى ١ تريليون دولار هي في ١٣ يونيو.
تذكير بشأن القيمة السوقية: في حالة بيتكوين ومعظم العملات المشفرة المعدّنة، تشير "القيمة السوقية" إلى القيمة الإجمالية لجميع العملات التي تم تعدينها. بالنسبة إلى بيتكوين، الأمر بسيط: اضرب إجمالي عدد عملات بيتكوين المعدّنة منذ ٣ يناير ٢٠٠٩، (ما يزيد قليلًا عن ١٩٠٩٦٧٧٥) في السعر الحالي لكل عملة بيتكوين، حوالي ٢٢٠٠٠ دولار.
كانت علامة تريليون دولار بمثابة أخبار مرحب بها لمناصري العملات المشفرة على تويتر. حيث سارعوا إلى الاحتفال بهذا الإنجاز الهام، بينما تساءل البعض، مثل DonAlt، عما إذا كانت مستويات الأسعار الجديدة يمكن أن تشير إلى انعكاس صعودي:
في الواقع، فإن السوق المهزومة حريصة على الاستمتاع بالأخبار الصاعدة، بالنظر إلى أن مؤشر الخوف والطمع قد جلس عند "الخوف الشديد" أو "الخوف" لأشهر متتالية.
ومع ذلك، قبل محاولة الاحتفال، فكروا في القيمة السوقية السابقة للعملات المشفرة الأعلى على الإطلاق. حي تجاوزت علامة ٣ تريليونات دولار في الربع الرابع من عام ٢٠٢١، مما يعني خسارة ٢ تريليون دولار الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر العملات المشفرة تستعيد قيمتها السوقية البالغة تريليون دولار: بيتكوين تصل إلى ٢٢ ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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