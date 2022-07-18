محافظ البنك المركزي الأسترالي يفضّل تكنولوجيا العملات المشفرة للقطاع الخاص

تام شمس - الاثنين 18 يوليو 2022 04:00 مساءً - قال محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي إن الحل الخاص "سيكون أفضل" للعملات المشفرة طالما يتم تخفيف المخاطر من خلال التنظيم.

قدّم لوي تعليقاته في الاجتماع المالي الأخير لمجموعة العشرين في إندونيسيا. وقد ذكرت وكالة رويترز يوم الأحد أن مسؤولين من دول أخرى ناقشوا تأثير العملات المستقرة والتمويل اللامركزي (DeFi) على الأنظمة المالية العالمية.

يمكن أن تُعزى المخاطر الأخيرة المرتبطة بالعملات المستقرة إلى حدٍ كبير إلى أحداث فك الارتباط. ففي مايو، فقدت العملة المستقرة تيرا يو إس دي (UST)، التي تغيرت منذ ذلك الحين إلى تيرا يو إس دي كلاسيك (USTC)، ربطها ودفعت قيمة النظام البيئي تيرا كلاسيك بالكامل إلى الانخفاض. وقد تسبب في تأثير تسلسلي بمليارات الدولارات أدى إلى فك عملة تيثر (USDT) وDEI المستقرة لفترة وجيزة.

اقترح لوي أن اللوائح القوية أو حتى دعم الدولة يمكن أن يساعد في التخفيف من المخاطر على الجمهور:

"إذا كان المجتمع سيستخدم هذه التوكنات على نطاق واسع، فسيلزم دعمها من قبل الدولة أو تنظيمها تمامًا كما ننظم الودائع المصرفية."

وفي حين أن اللوائح ستأتي من الجانب الحكومي، أشار لوي إلى أن التكنولوجيا ستكون أفضل إذا تم تطويرها من قبل القطاع الخاص. ومن وجهة نظره، فإن الشركات الخاصة "أفضل من البنك المركزي في ابتكار" أفضل الميزات للعملات المشفرة.

وأضاف أنه "من المحتمل أيضًا أن تكون هناك تكاليف كبيرة جدًا على قيام البنك المركزي بإنشاء نظام توكن رقمي".

شاركت الرابطة الوطنية للاتحادات الائتمانية المؤمنة فيدراليًا لوي شكوكه بشأن تنفيذ توكن رقمي من قبل البنوك المركزية بسبب ارتفاع التكاليف، وذلك في خطاب موجه إلى وزارة التجارة الأمريكية، وفقًا لما أفاده كوينتيليغراف يوم ٨ يوليو.