بيتكوين جاهزة لمهاجمة خط الاتجاه الرئيسي، حسبما تقول البيانات مع احتفاظ بيتكوين بمستوى ٢٠ ألف دولار

تام شمس - السبت 16 يوليو 2022 09:48 مساءً - دخلت بيتكوين (BTC) في ففترة توحيد بشكل أعلى يوم ١٦ يوليو بعد انتهاء أسبوع التداول في وول ستريت بمكاسب متواضعة لأسهم الولايات المتحدة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). تريدينغ فيو

هل يمكن للمضاربين على صعود بيتكوين استعادة المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع؟

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يتراوح بين ٢٠٥٠٠ دولار و٢١٠٠٠ دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وبالتالي حافظ الزوج على غالبية عودته من أدنى مستوياته في الأسبوع، والتي جاءت في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية الصادمة وأثارت ضعف الأصول الخطرة.

الآن، كان التداول خارج ساعات العمل يعني أن السيناريو الكلاسيكي المتمثل في الارتفاعات والاختراقات الوهمية في السيولة الرقيقة يمكن أن تصاحب بيتكوين في الإغلاق الأسبوعي.

أظهرت بيانات دفتر الطلبات من باينانس، أكبر بورصة عالمية من حيث الحجم، مقاومة رئيسية متجمعة حول علامة ٢٢٠٠٠ دولار في حالة محاولة المضاربين على الارتفاع دفع السوق إلى الأعلى.

ومع ذلك، بالنسبة لأداة مراقبة الموارد "ماتريال إنديكيتورز"، كان هناك احتمال واضح أن تتحدى بيتكوين المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع (WMA)، وهو خط اتجاه رئيسي في السوق الهابط فقده كدعم منذ أكثر من شهر.

حيث أضاف المتداول والمحلل الشهير ريكت كابيتال في تعليقات منفصلة: "من السهل أن تصبح صعوديًا حول بيتكوين في يوم أخضر وأن تكون هبوطيًا في يوم أحمر".

"لكن زوج بيتكوين مقابل الدولار لا يزال يتراوح فقط بين ١٩ ألف دولار و٢٢ ألف دولار. وسيستمر هذا حتى يتم كسر أي من هذين المستويين، فالحركات داخل النطاق ليست كبيرة بما يكفي لإملاء التغييرات في المعنويات."

حسبما أفاد كوينتيليغراف، حقق هذا الشعور رقمًا قياسيًا لا يُحسد عليه هذا الأسبوع، حيث توجت أسواق العملات الرقمية بأطول فترة لها على الإطلاق في حالة من "الخوف الشديد" وفقًا لمؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة.

القائمون بالتعدين يشعرون بالضيق

عند مراقبة سلوك القائمين بالتعدين، في غضون ذلك، أطلق أحد المحللين في منصة التحليلات على السلسلة "كريبتو كوانت" ناقوس الخطر بشأن عمليات بيع محتملة.

حيث أظهر بينه دانغ أنه تم تحويل ١٤٠٠٠ بيتكوين من محافظ القائمين بالتعدين يوم ١٥ يوليو، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة لا تدل على البيع على وجه التحديد، إلا أنها تستحق المتابعة.

حيث لخص في أحد تحديثات السوق "كويكتيك من كريبتو كوانت: "في هذه المرحلة، لا يمكننا التأكد من أن هذا التوزيع إيجابي أو سلبي، لذلك يجب أن نكون حريصين على الانتباه للأيام القليلة القادمة".

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