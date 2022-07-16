هيئة الأوراق المالية والبورصات تلغي الدعاوى المرفوعة ضد جون مكافي، وتغرّم المتواطئ في الطرح الأولي للعملات الرقمية

تام شمس - السبت 16 يوليو 2022 08:41 مساءً - حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الحكم النهائي لخطة ترويج الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) ضد رجل الأعمال الراحل جون مكافي وشريكه جيمي جيل واتسون جونيور، المقدم في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠.

وفي الشكوى الأصلية، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن مكافي وواتسون روّجا لاستثمارات الطرح الأولي للعملات الرقمية على تويتر دون الكشف عن اهما تلقيا مقابلها. يُزعم أن واتسون ساعد مكافي في التفاوض على الصفقات الترويجية مع مُصدري الطرح الأولي للعملات الرقمية وصرف مدفوعات العملات المشفرة، من بين رسوم الضخ والإغراق الأخرى.

وقد وجدت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك أن واتسون مذنب لانتهاكه القانون وفرضت غرامة تراكمية قدرها ٣٧٥٩٣٤,٨٦ دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، تم منع واتسون من المشاركة في الإصدار أو الشراء أو العرض أو البيع المتعلق بالطرح الأولي للعملات الرقمية. وينص التقاضي على:

"ومع ذلك، فإن هذا الأمر القضائي لا يمنع واتسون من شراء أو بيع الأوراق المالية لحساباته الشخصية."

لإغلاق القضية الوشيكة، تم رفض مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد مكافي بعد أن قدمت اللجنة إشعارًا بوفاة رجل الأعمال سيئ السمعة.