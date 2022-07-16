ليدو داو تسجّل "ذروة الشراء" منذ أبريل حيث ارتفع سعر LDO بنسبة ١٥٠٪ خلال أسبوعين - فما التالي؟

تام شمس - السبت 16 يوليو 2022 08:41 مساءً - انخفض سعر ليدو داو (LDO) بشكل حاد بعد يوم من عبور الزخم الرئيسي إلى منطقة "ذروة الشراء" بشكل متذبذب.

LDO تخضع لتصحيح ذروة الشراء

انخفض سعر LDO إلى ١,٠٤ دولار يوم ١٦ يوليو من ١,٣٢ دولار يوم ١٥ يوليو، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة ٢٠٪. وقد أخذ الاتجاه الهبوطي الحاد للتوكن إشاراته من عدة مؤشرات فنية هبوطية، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) والمتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ١٠٠ يوم (EMA).

جاء الانخفاض الأخير لـ LDO بعد أن ارتفع بما يزيد عن ١٥٠٪ خلال أسبوعين فقط، وهي حركة دفعت في الوقت نفسه مؤشر القوة النسبية اليومي فوق ٧٠ يوم ١٥ يوليو، مما أدى إلى تحوله في منطقة ذروة الشراء.

يشير مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء إلى أن الارتفاع قد يقترب من نهايته بينما يستعد لتراجع قصير المدى.

وفي الوقت نفسه، جاءت المزيد من الإشارات السلبية لعملة ليدو داو من المتوسط ​​المتحرك على مدى ١٠٠ يوم (الموجة السوداء في المخطط البياني أعلاه) بالقرب من ١,٣٠ دولار، والتي منعت LDO من تمديد ارتفاع السعر بنسبة ١٥٠٪.

مخطط السعر اليومي لزوج LDO مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

في مراحله الأولية، بدت حركة السعر مشابهة لتصحيح LDO في أبريل ٢٠٢٢، بعد أن تجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى ٧٠ لأول مرة في التاريخ. والجدير بالذكر أن توكن ليدو داو قد شهد انخفاضًا بنسبة ٩٠٪ فائضًا في الأسعار ليصل إلى ٠,٣٩ دولارًا، وهو أدنى مستوى قياسي له، بحلول منتصف يونيو ٢٠٢٢.

وهذا يزيد من احتمالية تكرار LDO للتصحيح من أبريل إلى يونيو ٢٠٢٢، وإن لم يكن هناك قاع محدد في الأفق. ومع ذلك، يظهر الهدف الهبوطي المؤقت للتوكن بالقرب من المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ يومًا (الموجة الحمراء) عند ٠,٩٠ دولار، بانخفاض ٢٠٪ أخرى عن سعر اليوم.

من ناحية أخرى، فإن الاختراق دون المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ يومًا من شأنه أن يخاطر بتحطيم LDO إلى حوالي ٠,٧٥ دولار، والذي يتزامن مع خط فيبوناتشي ٠,٦١٨ من المخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي المرسوم من ٠,٣٩ دولار متأرجحًا بشكل مخفض إلى ١,٣١ دولار.

من المتوقع إصدار إيثريوم ٢.٠ في سبتمبر

في ١٥ يوليو، أكد مطورو إيثريوم أن انتقال شبكتهم الذي طال انتظاره إلى إثبات الحصة من إثبات العمل، المسمى "ميرج" أو "إيثريوم ٢.٠"، سيحدث مبدئيًا يوم ١٩ سبتمبر.

ارتفع LDO ما يقرب من ٢٥٪ في يوم الإعلان بسبب علاقاته الوثيقة مع إيثريوم.

وعلى وجه الخصوص، يعمل LDO كتوكن حوكمة في ليدو، وهي عبارة عن منصة تداول سائلة قامت بتأمين أكثر من ٤,١٣ ملايين إيثريوم (بقيمة حوالي ٥ مليارات دولار) في عقد ميرج الذكي الرسمي نيابة عن مستخدميها.

القيمة الإجمالية لإيثريوم ٢.٠ مقيدة من قبل المزود. المصدر: غلاسنود

بعد إعلان إيثريوم، زاد عدد عملات إيثريوم المودعة في عقود ميرج الذكية عبر ليدو.

نظرًا لأن ليدو حاليًا هي أكبر مزود من حيث القيمة الإجمالية المرهونة، فإن إطلاق ميرج ناجح يمكن أن يجلب المزيد من المستخدمين إلى ليدو، والذي بدوره يمكن أن يعزز الطلب على توكنات LDO.

لذلك، يمكن أن يتبع التصحيح الفني في سعر LDO انتعاشًا نحو المتوسط ​​المتحرك على مدى ١٠٠ يوم إذا كانت خطط إيثريوم لتصبح سلسلة إثبات الحصة تأتي في الموعد المحدد.

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