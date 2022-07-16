مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات "أليسون لي" تغادر، وتجهز الجهة التنظيمية المالية لجايمي ليزاراغا

تام شمس - السبت 16 يوليو 2022 05:41 صباحاً - أليسون هيرين لي، أحد الأعضاء الخمسة في مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غادرت الهيئة التنظيمية رسميًا بعد أكثر من ثلاث سنوات كمفوضة.

ففي إعلان يوم الجمعة، قال الرئيس غاري غينسلر والمفوضون هيستر بيرس ومارك أويدا وكارولين كرينشو إن لي تركت هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث بدأت في عام ٢٠٠٥ كمحامية موظفين في قسم الإنفاذ بالوكالة في مكتب إقليمي في دنفر. ثم انتقلت بعد ذلك إلى منصب مفوض في عام ٢٠١٩ في ظل الإدارة الرئاسية السابقة، وعملت لاحقًا كرئيسة بالنيابة للهيئة التنظيمية لمدة ثلاثة أشهر، حتى تأكيد غينسلر في أبريل ٢٠٢١.

وقال المفوضون الباقون في بيان مشترك: "لقد كانت المفوضة لي مدافعة قوية عن أسواق قوية ومستقرة، بما في ذلك من خلال التأكيد على حاجة المشاركين في السوق إلى الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية".

أعلنت لي لأول مرة عن مغادرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في مارس، حيث قام الرئيس جو بايدن في أبريل بترشيح بديلها، جايمي ليزاراغا، وهو موظف في طاقم عمل رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي. وقد أكد مجلس الشيوخ ترشيح ليزاراغا يوم ١٦ يونيو لفترة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تنتهي في ٥ يونيو ٢٠٢٧.

خلال فترة عملها في هيئة الأوراق المالية والبورصات، قالت لي إن الهيئة بحاجة إلى "التطور مع التقنيات المتغيرة" في إشارة إلى تنظيم العملات المشفرة، مضيفةً أن الهيئة الحكومية يجب أن تحافظ على مبادئها. لم تصدر ليزاراغا إلى حد كبير سوى القليل من البيانات العامة، إن وجدت، على العملات المشفرة وبلوكتشين. كان موظفو بيلوسي في الحكومة حيث أعد المشرعون تشريعات للتعامل مع الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، وكان جزءًا من الجهود وراء قانون دود-فرانك لعام ٢٠١٠.