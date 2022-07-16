سعر إيثريوم لعام ٢٠١٨ يشير إلى القاع عند ٤٠٠ دولار، لكن المحللين يقولون إن ترقية ميرج هي "الورقة الرابحة"

تام شمس - السبت 16 يوليو 2022 05:41 صباحاً - ليس هناك راحة لمن هم مرهقون خلال سوق هابطة، ويظهر مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة أن معنويات المستثمرين عالقة في حالة من "الخوف الشديد" لمدة ٧٠ يومًا متتالية قياسية.

ونظرًا لأن السوق يبحث عن محفز لعكس الاتجاه، هناك القليل في الأفق إلى جانب ترقية ميرج لإيثريوم (ETH) التي تبدو قادرة على إثارة الارتفاع. وإذا كان هذا هو الحال بالفعل، فقد يستمر السوق في الاتجاه الهبوطي أو الجانبي حتى تاريخ ترقية ميرج المبدئي يوم ١٩ سبتمبر.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر إيثريوم لا يزال محصورًا في نفس منطقة التداول منذ ١٣ يونيو وهو يتجه حاليًا إلى المقاومة العلوية بالقرب من ١٢٤٠ دولارًا.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

مع استمرار كون ترقية ميرج على بُعد شهرين والقليل من خارطة الطريق لإيثريوم على المدى القريب، إليكم ما يقوله المحللون للانتباه له.

يتم تداول إيثريوم الآن فوق متوسطاته المتحركة

رسالة قصيرة من الأمل عند هذا المستوى المهم من المقاومة قدمها متداول العقود الآجلة بيتر براندت، الذي نشر المخطط البياني التالي.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

تم توفير سياق إضافي يتماشى مع ملاحظة براندت من قبل متداول العملات المشفرة ألبرت الثالث، الذي نشر المخطط البياني التالي ليسلط الضوء على حقيقة أنه يتم تداول إيثريوم الآن فوق العديد من المتوسطات المتحركة الرئيسية.

المخطط البياني لزوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال المحلل،

"لقد حصلنا على تقاطع صعودي بين المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ و٥٠ لمدة ٤ ساعات. وأنا أبحث عن المزيد من الاتجاه الصعودي محليًا".

ترقية ميرج لإيثريوم هي "الورقة الرابحة"

تم تقديم منظور أكثر تعمقًا للمضي قدمًا في إيثريوم في تقرير "توقعات عوائد إيثريوم على مدى ٣٠ يومًا" الأخير الصادر عن شركة أبحاث العملات المشفرة جارفيس لابز، والتي استخدمت مقياس العوائد لمدة ٣٠ يومًا "لقياس الربح قصير الأجل والخسارة في السوق المجمعة في وقت معين".

عوائد إيثريوم على مدى ٣٠ يومًا. المصدر: جارفيس لابز

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، فإن عوائد إيثريوم على مدى ٣٠ يومًا تتحرك الآن نحو ٠٪ بعد أن كانت سلبية بعمق منذ أبريل، مما يشير إلى أن السوق يزداد اتجاهًا صعوديًا مع اقتراب ميرج.

ووفقًا لجارفيس لابز، فإن الحالات التي تنخفض فيها العائدات على مدى ٣٠ يومًا إلى أقل من ٠٪ خلال الأسواق الصاعدة، تشير إلى "فرص شراء رئيسية"، بينما "التقلبات أعلى من ٠٪ هي فرص بيع مثالية" خلال الأسواق الهابطة.عند مقارنتها بحركة سعر إيثريوم خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨ حيث تم توحيدها في النطاق المنخفض عند ٢٠٠ دولار قبل أن تنخفض إلى ٨٢ دولارًا في ديسمبر، فإن "تكرار هذا الفركتال الآن سيجلب إيثريوم إلى نطاق ٤٠٠ دولار بحلول ديسمبر ٢٠٢٢."

عوائد إيثريوم على مدى ٣٠ يومًا. المصدر: جارفيس لابز

ووفقًا لجارفيس لابز، إذا كان هذا الفراكتل يعيد نفسه بالفعل، "فإن جميع المضخات حتى مستوى ١٧٠٠ دولار أمريكي ستؤدي إلى عمليات بيع للسنة القادمة".

حيث قالت جارفيس لابز،

"على العكس من ذلك، فإن قلب ١٧٠٠ دولار من المقاومة مرة أخرى إلى الدعم سيكون مساويًا لانقلاب صيف ٢٠٢٠ بحوالي ٣٥٠ دولارًا ويمكن أن يشير إلى بداية موجة صعود جديدة تمامًا."

وككلمة أخيرة للتحذير، حذرت شركة "جارفيس لابز" من أنه في حين أن "الارتفاعات قصيرة الأجل إلى نطاق ١٤٠٠ إلى ١٧٠٠ دولار أمريكي ممكنة"، يجب على المتداولين توخي الحذر حيث "من المحتمل أن يقابلهم بيع قوي".

التطلع إلى منطقة العرض عند ١٤٢٠ دولارًا

تمت تغطية توقعات إيثريوم في المدى القريب من قبل محلل ومستخدم تويتر بالاسم المستعار Crypto Tony، الذي أشار إلى المخطط البياني التالي، وحدد المستوى التالي من المقاومة الذي يجب مراقبته.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال Crypto Tony،

"إنني أتطلع إلى سد الفجوة أعلاه بينما [نحن] نشق طريقنا إلى منطقة العرض التالية عند ١٤٢٠ دولارًا."

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