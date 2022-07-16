المشرعون الأمريكيون يسألون عن وكالة حماية البيئة ومراقبة وزارة الطاقة لانبعاثات تعدين العملات المشفرة واستهلاك الطاقة

تام شمس - السبت 16 يوليو 2022 05:41 صباحاً - أرسل المشرعون الديمقراطيون من مجلسي الكونغرس الأمريكي خطابًا إلى وكالة حماية البيئة (EPA) وإدارة الطاقة (DOE) لإبلاغهم بالنتائج التي توصلوا إليها بشأن استهلاك الطاقة في تعدين العملات المشفرة ويطلبون من الوكالات مطالبة عمليات التعدين بالإبلاغ عن انبعاثاتها واستخدامها للطاقة. في غضون ذلك، أقر مجلس الشيوخ في باراغواي، وهو المجلس الأعلى للهيئة التشريعية في ذلك البلد، مشروع قانون شامل لتنظيم العملات المشفرة والسماح للقائمين بالتعدين باستخدام الكهرباء الزائدة المتولدة في البلاد.

حيث وأشار المشرعون الستة الأمريكيون، بقيادة إليزابيث وارين، في خطابهم الصادر يوم ١٥ يوليو، إلى أن تعدين العملات الرقمية في الولايات المتحدة يتزايد منذ أن حظرته الصين العام الماضي. وكشفت شركات التعدين السبعة التي استجابت لطلب المشرعين للحصول على معلومات عن قدرة جماعية تبلغ ١٠٤٥ ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل جميع المساكن في هيوستن، تكساس، وهي رابع أكبر مدينة في البلاد.

وزعم الخطاب أن استخدام الطاقة للقائمين بتعدين العملات المشفرة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الآخرين، نقلًا عن دراسات حكومية وأكاديمية وتقرير صحفي. وقد رفضت ادعاءات القائمين بالتعدين المستجيبة لكفاءة الطاقة، قائلة: "هذه الوعود وما شابهها بشأن استخدام الطاقة النظيفة تحجب حقيقة بسيطة: "يستخدم القائمين بتعدين بيتكوين كميات هائلة من الكهرباء التي يمكن استخدامها في الاستخدامات النهائية ذات الأولوية الأخرى التي تساهم في أهداف ترشيد الكهرباء وحماية المناخ".

يتوافر القليل من المعلومات حول الانبعاثات الناتجة عن تعدين العملات الرقمية، حسبما تابع الخطاب، ولكن "تشير تحقيقاتنا إلى أن صناعة تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة من المحتمل أن تكون مشكلة بالنسبة للطاقة والانبعاثات". وقد طلب المؤلفون من وكالة حماية البيئة (EPA) ووزارة الطاقة (DOE) توضيح سلطتهم في جمع المعلومات حول صناعة تعدين العملات المشفرة وخططهم للقيام بذلك، مستشهدين بالعديد من الاستخدامات المفيدة لتلك المعلومات:

"ستمكن هذه البيانات المجمعة من أنشطة السياسة العامة القيّمة، بما في ذلك مراقبة استخدام الطاقة واتجاهاتها بشكل أفضل، وأسس أدلة أفضل لصنع السياسات، وبيانات محسّنة لتحليلات التخفيف الوطنية، وقدرات أفضل لتقييم السياسات التكنولوجية للقطاع، وتحسين النمذجة الوطنية وأحمال الشبكة الإقليمية والانتقالات، من بين أغراض أخرى".

غالبًا ما كانت وكالة حماية البيئة محور نداءات المشرعين فيما يتعلق بتعدين العملات المشفرة، سواء عارضتها أو تفضلها. كما أدلى دعاة حماية البيئة وصناعة العملات المشفرة بآرائهم.

وفي ١٤ يوليو، أقر مجلس الشيوخ في باراغواي مشروع قانون بشأن تنظيم العملات المشفرة والتعدين. وعلى الرغم من أن صناعة العملات المشفرة واجهت معارضة في باراغواي من قبل، وواجه مشروع القانون "نقاشًا حادًا"، إلا أنه أعطى الصناعة مزايا كبيرة.

إذ ستنشئ اللجنة الوطنية للأوراق المالية والبورصات في البلاد آليات تنظيمية ورقابية لهذه الصناعة، والتي سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة (VAT). بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح القائمين بتعدين العملات المشفرة إمكانية الوصول إلى الطاقة الزائدة "بسعر خاص لتسعير الكهرباء لا يمكن أن يتجاوز ١٥٪ فوق المعدل الصناعي"، وفقًا لتغريدة من قبل الجهة الراعية في مجلس الشيوخ فرناندو سيلفا فاسيتي.

تمتلك باراغواي طاقة مائية وفيرة ومنخفضة التكلفة بفضل محطة توليد الطاقة من سد إيتايبو على نهر بارانا، والتي تشترك فيه باراغواي مع البرازيل.