استطلاعٌ من بنك الاحتياطي الفيدرالي: ٥٦٪ من البنوك تقول إن تكنولوجيا السجلات الموزعة والعملات المشفرة "ليستا من الأولويات" في المستقبل القريب

تام شمس - السبت 16 يوليو 2022 03:48 صباحاً - أشارت دراسة استقصائية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة إلى أن غالبية المسؤولين في البنوك الكبرى لا يعتبرون المنتجات والخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة أولوية في المستقبل القريب.

ووفقًا لنتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي صدر يوم الجمعة، قال أكثر من ٥٦٪ من كبار المسؤولين الماليين من ٨٠ بنكًا إن تكنولوجيا السجلات الموزعة ومنتجات وخدمات العملات المشفرة "لم تكن أولوية" أو كانت "أولوية منخفضة" لاستراتيجية النمو والتنمية الخاصة بهم للعامين المقبلين، في حين قال حوالي ٢٧٪ أنها ذات أولوية متوسطة أو عالية. ومع ذلك، قال ما يقرب من ٤٠٪ من المشاركين في الاستطلاع إن التكنولوجيا كانت ذات أولوية متوسطة أو عالية لبنوكهم خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة.

نتائج استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي من مايو ٢٠٢٢. المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي

كانت الإجابات من مسؤولي البنوك الذين شملهم الاستطلاع مماثلة لتأثيرات العملات المشفرة على ممارسات إدارة السيولة، حيث قال العديد من المستجيبين إن التكنولوجيا من المحتمل أن تكون غير مهمة في العامين المقبلين ومن عامين إلى خمسة أعوام على الطريق. حيث قال بعض المسؤولين إن البنوك "تراقب الوضع بنشاط وستتكيف مع المشهد حسب الحاجة".

يمثل كبار المسؤولين الماليين الذين شملهم الاستطلاع البنوك التي تمتلك ما يقرب من ٧٥٪ من إجمالي أرصدة احتياطي النظام المصرفي اعتبارًا من مايو ٢٠٢٢. وتتألف البنوك المحلية من ٤٦ من الذين شملهم الاستطلاع، وبلغ إجمالي المؤسسات المصرفية الأجنبية ٣٤.

بصفته البنك المركزي للولايات المتحدة، من المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي هو المؤسسة لإصدار دولار رقمي إذا تمت الموافقة عليه من قبل المشرعين أو المنظمين.