تكاليف تعدين بيتكوين تصل إلى أدنى مستوياتها خلال ١٠ أشهر حيث يستخدم القائمين بالتعدين منصات أكثر كفاءة

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 08:41 صباحاً - انخفضت تكلفة تعدين بيتكوين واحد (BTC) إلى أدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر حيث أصبحت أجهزة التعدين أكثر كفاءة، وانخفضت الصعوبة بنسبة ٦,٧٪ منذ ذروتها في مايو.

ففي ١٣ يوليو، أخبر الخبراء الاستراتيجيون من جي بي مورغان بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوغلو المستثمرين أن تكاليف إنتاج بيتكوين قد انخفضت إلى حوالي ١٣٠٠٠ دولار من ٢٤٠٠٠ دولار في بداية يونيو.

وهذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر ٢٠٢١، وفقًا للمحللين نقلًا عن مخطط من بيت إنفو تشارتس، ويأتي مع انخفاض صعوبة التعدين من أعلى مستوياتها في مايو عند ٣١,٢٥ تريليون إلى ٢٩,١٥ تريليونًا.

يمكن أن تؤدي تكاليف إنتاج بيتكوين المنخفضة إلى تخفيف ضغط البيع الذي يقوم به المُعدِّن وتحسين الربحية. ومع ذلك، كان الاستراتيجيون لا يزالون هبوطيين، قائلين إن "الانخفاض في تكلفة الإنتاج قد يُنظر إليه على أنه سلبي لتوقعات أسعار بيتكوين في المستقبل"، وفقًا لبلومبرغ.

وأضافوا أن تكلفة الإنتاج ينظر إليها بعض المحللين على أنها الحد الأدنى لنطاق سعر بيتكوين في سوق هابطة. حيث توقع العديد من المحللين أن تنخفض أسعار بيتكوين إلى حوالي ١٣٠٠٠ دولار، وهو ما سيتماشى مع التراجع بنسبة أكثر من ٨٠٪ في السوقين الهابطة السابقتين. يتم تداول بيتكوين حاليًا منخفضةً بنسبة ٧٠٪ من أعلى مستوى لها في نوفمبر.

بلغت تكلفة إنتاج بيتكوين ذروتها بعد ارتفاع الأسعار مباشرة في أبريل ونوفمبر ٢٠٢١ وانخفضت كما فعلت الأسواق، لذلك فهي مرتبطة ولكنها تتأخر في تحركات الأسعار.

وقد ارتبط انخفاض تكلفة الإنتاج بانخفاض استهلاك الكهرباء.

إذ يشير مؤشر استهلاك الطاقة لبيتكوين في جامعة كامبريدج حاليًا إلى أن الطلب اليومي المقدر للطاقة للشبكة هو ٩.٥٩ غيغاوات. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة ٣٣٪ خلال الشهر الماضي وانخفاضًا بنسبة ٤٠٪ عن ذروة الطلب في عام ٢٠٢٢ والتي بلغت ١٦ غيغاوات تقريبًا في فبراير.

المصدر: جامعة كامبريدج

ووفقًا لـ Asicminervalue، تعد أجهزة أنتمينر إي ٩ من بيتماين، التي تم إصدارها مؤخرًا هذا الشهر، واحدة من أكثر الوحدات كفاءة في السوق، حيث يبلغ الحد الأقصى لمعدل الهاش الذي تنتجه ٢,٤ غيغاهرتز/ ثانية لاستهلاك طاقة يبلغ ١٩٢٠ واط.