شبكة سيلو تعودت للعمل بعد انقطاع دام ٢٤ ساعة تقريبًا

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 06:48 صباحاً - لقد عانت بلوكتشين سيلو القائمة على إثبات الحصة من انقطاع الشبكة وإيقافها لمدة ٢٤ ساعة، على الرغم من أن شبكة بلوكتشين يبدو أنها تعمل مرة أخرى الآن.

سيلو عبارة عن شبكة بلوكتشين مفتوحة المصدر تمكّن المستخدمين الذين لديهم أرقام هواتف من إجراء مدفوعات باستخدام العملات المشفرة باستخدام أرقام هواتفهم كوكيل للمفاتيح العامة.

وقد قامت سيلو بتحديث متابعيها على تويتر بعد عودة الشبكة إلى الإنترنت، مشيرة إلى أن ذلك كان أول انقطاع للشبكة منذ إطلاق الشبكة الرئيسية في ٢٢ أبريل ٢٠٢٠، وأنها بدأت "تحليلًا تقنيًا شاملًا وسريعًا" للوصول إلى أساس المشكلة.

أصدر البروتوكول الإعلان الأولي عن توقف الشبكة يوم ١٤ يوليو الساعة ١٢:٠٤ صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) عند الكتلة ١٤٠٣٥,٠١٩، مؤكدًا أن "جميع الأموال آمنة".

ثم تم استئناف العمليات بعد حوالي تسع ساعات لعدة دقائق قبل أن تتوقف مرة أخرى عند الكتلة ١٤٠٣٥٠٤٥.

في وقت كتابة هذه السطور، يبدو أن الشبكة تعمل مرة أخرى بعد ترقية عقد المصادقة الخاصة بها إلى الإصدار ١.٥.٨، وفقًا لمتصفح كتل سيلو.

وعلى قناة ديسكورد الخاصة بالبروتوكول، قال أحد مدققي الشبكة الذي يحمل اسم المستخدم "Dee" إنهم رأوا أن الانقطاع الأخير يمثل "جزءًا من الآلام المتزايدة" للشبكة، لكنهم ظلوا واثقين من الأساسيات لأنه كان أول توقف للشبكة خلال مدة تزيد عن العامين.

"حتى فيزا تعرضت لبعض الانقطاع في الشبكة خلال العامين الماضيين على الرغم من كونها رائدة في السوق في مجال المدفوعات لأكثر من ٦٠ عامًا."

ويدعي المستند التقني لبروتوكول سيلو أنه يمكّن المستخدمين من إرسال مدفوعات "بنفس سهولة إرسال رسالة نصية". وتشير الشبكة إلى متوسط ​​وقت كتلة يبلغ خمس ثوانٍ، وهي متوافقة مع إيثريوم فيرتشوال ماشين، وتدعم العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية.