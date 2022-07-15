أسواق العملات المشفرة تحتاج إلى "الذعر التام" قبل الانتعاش: كيفن أوليري

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 06:48 صباحاً - يقول المستثمر المليونير "كيفن أوليري" من البرنامج التلفزيوني "شارك تانك" إنه سيكون هناك "ذعر تام" و"تقلب هائل" في أسواق العملات المشفرة قبل أن تعود الصناعة إلى شركات أقوى وأنظمة أكثر وضوحًا.

وعلى الرغم من الانهيار الأخير لشركات تمويل العملات المشفرة بما في ذلك فوياجر ديجيتال وسيلسيوس، أخبر أوليري كوينتيليغراف يوم ١٣ يوليو أننا ما زلنا نفتقد "حدثًا كبيرًا حقيقيًا" شوهد في دورات السوق السابقة قبل أن نعود إلى النمو المتسارع في المجال، حيث قال:

"يتم لعب هذه المسرحية العاطفية مرارًا وتكرارًا."

أشار بعض المستثمرين إلى ظروف السوق الحالية نتيجة فرط الاستدانة لشركات التمويل المركزية مثل فوياجر وسيلسيوس. وقال أوليري إن المشاكل مع الشركات مثل تلك تأتي من "المديرين الأغبياء" والذين يلزم التخلص منهم لجعل الصناعة أكثر قابلية للنجاة.

"من المؤسف أن هذه الشركات ذهبت إلى الصفر لكن انتهى بنا الأمر بأنواع أقوى بكثير."

قال بن سامارو، الرئيس التنفيذي لشركة دعم استثمار العملات المشفرة "وندرفاي تكنولوجيز"، والذي كان حاضرًا أيضًا خلال المقابلة مع كوينتيليغراف، إن حالات الإفلاس الأخيرة هي جزء من "الموجة الثانية من أزمات العملات المشفرة" في تاريخ كندا.

وأوضح سامارو أن أول "أزمة عملة رقمية" في كندا تميزت بسقوط منصة تداول العملات المشفرة كوادريغا إكس في عام ٢٠١٩، والتي شهدت فقدان ١٤٥ مليون دولار من أموال المستخدمين بعد الوفاة المفاجئة لمؤسسها جيري كوتن.

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة وندرفاي أن هذه الموجة الثانية من أزمات العملات المشفرة ستجعل الجهات التنظيمية تركز على منتجات كسب العملات المشفرة مثل تلك الموجودة في فوياجر ديجيتال.

تنظر الجهات التنظيمية الكندية إلى أي شخص في كندا يقدم منتجات مكاسب لمعرفة ما يعنيه ذلك. وهم ينظرون عبر أنقاض الانهيار من أجل وضع قيود".

اقترح الثنائي أن التنظيم المستقر للعملات سيكون عقبة رئيسية أخرى تواجه الصناعة. حيث صرح أوليري أننا "نحتاج إلى المزيد من العملات المستقرة، بقدر ما توجد من السلع"، ولكن يجب عليها الحفاظ على ربط عملاتها.

وعلى الرغم من أنه قال إن ما حدث مع تدمير النظام البيئي تيرا في مايو مع فك ارتباط تيرا يو إس دي (UST) كان "جيدًا"، إلا أنه لا يمكن للآخرين السير في نفس المسار إذا كانوا يرغبون في الوجود. وأضاف أن تيثر (USDT) قد تواجه المزيد من المشاكل بعد أن تذبذبت في ربط عملتها وانخفض سعرها إلى ٠,٩٥ دولار في مايو.

"كسر ربط تيثر سيكون مشكلة كبيرة للجهات التنظيمية لأنها تنظر إلى العملات المستقرة المقبولة للاستخدام للمنصات."

في الوقت الحالي، تعتبر يو إس دي كوين (USDC) هي العملة المستقرة المفضلة على بيتباي وكوين بيري. ومع ذلك، أشار سامارو إلى أن البورصات يمكن أن تدرج عملات مستقرة أخرى طالما أنها لا تعرض المستخدمين "لحدث كارثي من عملة مستقرة غير مستقرة".