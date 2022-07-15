أوبن سي تستغني عن ٢٠٪ من موظفيها، مستشهدة بـ "شتاء العملات المشفرة"

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 06:48 صباحاً - أعلن سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) "أوبن سي" عن تسريح جماعي للعاملين يوم الخميس، لتنضم إلى شركات العملات المشفرة الأخرى في تقليل عدد الموظفين خلال واحدة من أكثر الفترات تقلبًا في تاريخ الصناعة.

وقد توجّه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ديفن فينزر إلى تويتر بعد ظهر يوم الخميس للإفصاح عن أن شركته تسرّح ما يصل إلى ٢٠٪ من موظفيها. وفي رسالة طويلة تم نقلها إلى الموظفين، ذكر فينزر أن سبب تسريح العاملين هو "مزيج غير مسبوق من شتاء العملات المشفرة وعدم استقرار الاقتصاد الكلي الواسع".

حيث قال: "نحن بحاجة إلى إعداد الشركة لاحتمال حدوث ركود طويل الأمد"، مضيفًا:

"إن التغييرات التي نجريها اليوم تضعنا في وضع يسمح لنا بالحفاظ على عدة سنوات من التشغيل في ظل سيناريوهات شتاء عملات مشفرة متعدد (٥ سنوات في الحجم الحالي)، وتعطينا ثقة عالية بأننا سنضطر إلى المرور بهذه العملية مرة واحدة فقط.

تعكس عمليات التسريح الحالة المزرية لسوق العملات المشفرة، التي انخفضت قيمتها المجمعة بأكثر من الثلثين مقارنةً بذروة العام الماضي. كان أوبن سي، وهو أكبر سوق للتوكنات غير القابلة للاستبدال في العالم من حيث الحجم، يخفض الوظائف مما يوفر إدراكًا صارخًا أنه لا توجد شركة في مأمن من الاستسلام لما يسمى شتاء العملات المشفرة.