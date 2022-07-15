ترقية ٢.٠ لشبكة أنكر تهدف إلى تحسين لامركزية ويب ٣

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 06:48 صباحاً - أدخلت شركة أنكر نتورك (ANKR)، وهي شركة للبنية التحتية اللامركزية لويب ٣، ترقية أنكر نتورك ٢.٠ التي تهدف إلى تحويل بلوكتشين إلى شبكات عُقَد أكثر مرونة.

تم تفصيل التحديث في المستند التقني أنكر ٢.٠ الذي حصل عليه كوينتيليغراف قبل إصداره في وقتٍ لاحق اليوم.

وتتمحور الترقية حول جعل ويب ٣ أكثر لامركزية من خلال العديد من الميزات الجديدة، مثل خيار تشغيل عقدة مستقلة والقدرة على مشاركة توكنات أنكر على عقدة كاملة، و المنظمة المستقلة اللامركزية أنكر داو.

حيث أوضح متحدث باسم الشركة لكوينتيليغراف قائلًا:

"تهدف الترقية إلى نقل المزيد من سلاسل بلوكتشين والتطبيقات اللامركزية المبنية عليها، إلى شبكات عقدات موزعة ومرنة أكثر مدعومة من قبل موفري العقدات المستقلين."

وتعتبر أنكر واحدة من أكبر موفري نقاط النهاية لاستدعاء الإجراءات عن بُعد (RPC) في مجال العملات المشفرة. وهي أدوات أساسية يستخدمها مطورو بلوكتشين لبناء تطبيقات ومشاريع لامركزية. في كل مرة يعالج فيها أنكر طلب RPC، يلزم وجود عقدة لتحقيقه.

ومن خلال توسيع الوصول إلى موفري العقدات المستقلين، تهدف أنكر ٢.٠ إلى زيادة عدد العقدات ودرجة اللامركزية على الشبكة للقضاء على نقطة فشل واحدة في البنية التحتية للعقدة. هذا يعني أيضًا أن منافسي أنكر قد يكونون قادرين على الانضمام إلى البروتوكول لتوفير العقدات.

كما ستسمح الترقية أيضًا للمستخدمين، ولأول مرة، برهن توكنات أنكر الخاصة بهم على العقدات الكاملة لتأمين الشبكة وكسب الدخل. ويحق للقائمين بالرهن أيضًا الحصول على حصة ٤٩٪ من رسوم المستخدم التي يتم إنفاقها على شبكة أنكر لمساهمتهم.

وسيكون لدى القائمين برهن أنكر أيضًا قوة تصويت في أداة الحوكمة الجديدة أنكر داو والتي سيتم استخدامها لاتخاذ قرارات بشأن تخصيص أموال الخزانة وتحديد الأسعار والإيرادات للعقدات واختيار سلاسل بلوكتشين التي سيتم تضمينها.

بالنسبة للمطورين، توفر ترقية أنكر ٢.٠ ثلاث خدمات جديدة لواجهة برمجة التطبيقات مصممة "لتبسيط الاستعلام عن بيانات بلوكتشين من جميع الأنواع"، وفقًا لتقرير الإصدار.

ويتضمن ذلك واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تقلل الوقت المنقضي في البحث في الكتل عن العناوين والأحداث، وتسمح بالبحث عبر أي شبكة بلوكتشين متوافقة مع إيثريوم فيرتشوال ماشين تدعمها أنكر، وتسمح بالبحث عن سجل الملكية والبيانات الوصفية للتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) عبر ستة شبكات بلوكتشين مختلفة.

ارتفع سعر توكن أنكر الأصلي، والذي يستخدم للدفع مقابل الخدمات على المنصة، بنسبة ١,٨٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عند ٠,٠٢٦٧ دولار وفقًا لكوين غيكو.