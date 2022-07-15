أسعار UNI وMATIC وAAVE ترتفع بعد ارتداد سعر بيتكوين مرة أخرى فوق ٢٠ ألف دولار

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 06:48 صباحاً - وجد مستثمرو العملات المشفرة سببًا للاحتفال يوم ١٤ يوليو، حيث شهد السوق جلسة تداول إيجابية بعد يوم واحد فقط من تسجيل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في شهر يونيو لنسبة ٩,١٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام ١٩٨١.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

لم يكن التحرك إلى الأعلى في السوق غير متوقع تمامًا بالنسبة للمتداولين المخضرمين الذين أصبحوا على دراية بارتداد أسعار الأصول ليوم أو يومين بعد أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك. ويعرف هؤلاء المتداولون أيضًا أنه لا يوجد ما يثير الحماس الشديد بشأن الأمر، حيث يتبع الارتداد عادةً المزيد من الاتجاه السلبي بمجرد أن يدرك الناس أن معدلات التضخم المرتفعة هي تطور سلبي.

ومع ذلك، فإن اللون الأخضر في السوق هو مشهد مرحب به بعد البداية التقريبية لعام ٢٠٢٢.

أعلى ٥ عملات ذات أعلى تغير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

وفقًا لبيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو، فإن أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانوا يونيسواب (UNI) وبوليغون (MATIC) وآيف (AAVE).

روبنهود تدرج UNI

شهدت يونيسواب، وهي أكبر بورصة لامركزية من حيث الحجم، ارتفاع سعر توكنها يوم ١٣ يوليو بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند ٥,٢٣ دولارات. وقد ارتفع التوكن منذ ذلك الحين بنسبة ٣٦٪ ليصل إلى أعلى مستوى يومي له عند ٧,١١ دولارات يوم ١٤ يوليو وسط ارتفاع بنسبة ١٠٤٪ في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة إلى ٤٤٩ مليون دولار.

مخطط زوج بوليغون مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يأتي التحول الحاد في سعر UNI وحجم التداول عندما أعلنت شركة الوساطة الشهيرة روبنهود أن توكن UNI أصبح متاحًا الآن للتداول على المنصة، مما يعرض الأصل لمجموعة كبيرة من المشترين الجدد الذين ليس لديهم حسابات في بورصات العملات المشفرة الأخرى.

أخبار ديزني تعطي دفعة لسعر MATIC

يعد بوليغون أحد حلول توسيع الحجم من الطبقة الثانية لشبكة إيثريوم التي توفر تجربة معاملات أسرع وأقل رسومًا للمستخدمين والبروتوكولات.

وتُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد الانخفاض لفترة وجيزة إلى ٠,٥٢ دولار يوم ١٣ يوليو، ارتفع سعر MATIC بنسبة ٣٦٪ ليصل إلى أعلى مستوى يومي عند ٠,٧٠٧ دولار يوم ١٤ يوليو على خلفية ارتفاع بنسبة ١٢٠٪ في حجم التداول على مدى ٢٤ الساعة.

مخطط زوج بوليغون مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تأتي زيادة سعر MATIC في أعقاب إعلان بأن البروتوكول هو بلوكتشين الوحيدة التي اختارتها ديزني لتكون جزءًا من برنامج أكسيليريتور ٢٠٢٢ الخاص بها.

آيف ترتفع بعد تطورات العملة المستقرة

آيف هي منصة تمويل لامركزية رائدة وبروتوكول إقراض واقتراض يمتلك حاليًا ٥,٦٣ مليارات دولار من إجمالي القيمة المقفلة (TVL)، مما يجعلها ثاني منصة تمويل لامركزي من حيث إجمالي القيمة المقفلة وراء ميكرداو.

وتُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ارتفع سعر AAVE بنسبة ٣٨,٥٪ من أدنى مستوى عند ٦٧,١٠ دولارًا ليصل إلى أعلى مستوى يومي عند ٩٣ دولارًا خلال ساعات الظهيرة يوم ١٤ يوليو.

مخطط زوج AAVE مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

أثارت آيف الإثارة داخل مجتمعها يوم ٧ يوليو عندما كشفت عن خطط لإصدار العملة المستقرة GHO الخاصة بها، والتي ستكون عملة مستقرة مدعومة بالضمانات وموجودة في نظام آيف البيئي.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٩٢٧ مليار دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٢,٦٪.

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