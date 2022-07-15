شركة كلين سبارك تشتري أكثر من ألف منصة تعدين "بسعر مخفّض إلى حد كبير"

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 05:41 صباحاً - أعلنت شركة تعدين العملات المشفرة "كلين سبارك" عن شراء أكثر من ١٠٠٠ جهاز تعدين بيتكوين وسط تراجع السوق، حيث أبلغت عن "سعر مخفض بشكل كبير" مقارنة بالسعر السابق في عام ٢٠٢٢.

ففي مدونة يوم الخميس، قالت كلين سبارك إنها استحوذت على ١٠٦١ منصة واتسماينر M٣٠S التي تقوم حاليًا بتعدين بيتكوين (BTC) في منشأة كوين مينت في نيويورك، والتي تشاركها الشركة مع ريوت بلوكتشين. حيث قالت شركة التعدين إنها اشترت الآلات بسعر أقل بكثير من ذلك "قبل بضعة أشهر فقط"، في تلميح إلى أن السوق الهابطة الأخيرة كانت مسؤولة. اشترت كلين سبارك أيضًا ١٨٠٠ جهاز أنتمينر إس١٩ إكس بي في يونيو بعد تراجع السوق.

حيث قال زاك برادفورد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كلين سبارك: "إننا نشهد فرصًا غير مسبوقة في هذا السوق"، مضيفًا: "إن نهجنا الهجين المجرّب والحقيقي المتمثل في وضع آلاتنا في مواقع مشتركة مع توسيع مرافق التعدين الخاصة بنا يضعنا في وضع ممتاز لتنمية قدرتنا على تعدين بيتكوين بشكل مستدام فيما يتشكل ليكون سوقًا لا يصدق للبناة."

ووفقًا لكلين سبارك، فإن إضافة ١٠٦٣ جهاز تعدين قد أضافت ٩٣ بيتاهاش في الثانية (PH/s) إلى إجمالي معدل الهاش للشركة، والذي تم الإبلاغ عنه أنه ٢,٨ إكساهاش في الثانية (EH/s) اعتبارًا من ٣٠ يونيو. حيث جلبت أجهزة التعدين ١٨٦٣ بيتكوين، وأعلنت شركة كلين سبارك عن بيع ٣٢٨ منها في يونيو مقابل ٨,٤ ملايين دولار تقريبًا "للعمليات والنمو".