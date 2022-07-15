سيركل تكشف عن انهيار كامل للاحتياطيات البالغة ٥٥,٧ مليار USDC

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 05:41 صباحاً - أصدرت شركة سيركل إنترنت فاينانشيال تفصيلًا كاملًا لممتلكاتها من عملات USDC للمرة الأولى - وهي خطوة مصممة لتوفير الشفافية وغرس ثقة أكبر في مُصدر العملة المستقرة.

اعتبارًا من ٣٠ يونيو، كانت احتياطيات سيركل البالغة ٥٥,٧ مليار دولار تتألف من ٤٢,١٢ مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل و١٣,٥٨ مليار دولار نقدًا في المؤسسات المالية المنظمة في البلاد، حسبما كشفت الشركة يوم الخميس. وبلغ متوسط ​​الاستحقاق المرجح لأصول الخزانة ٤٣,٩ يومًا.

حيث كتب جيريمي فوكس جين، كبير المسؤولين الماليين في سيركل، في منشور مرفق بمدونة: "إن احتياطي USDC هو نقدي فقط وسندات خزانة أمريكية لمدة ٣ أشهر، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة لصالح حاملي USDC، وهو منفصل تمامًا عن عمليات سيركل".

حيث قالت سيركل إن التقرير هو أول تحليل شهري لاحتياطياتها من العملات المستقرة وأنه يخطط لتقديم إفصاحات يومية عن مقتنياتها، في انتظار الموافقة من أمناء الحفظ.

صعدت USDC في تصنيفات العملات المستقرة لمعظم ٢٠٢٢ بفضل الارتفاع المستمر للتمويل اللامركزي والتزام سيركل المستمر بالوضوح التنظيمي. ووفقًا لكونسنسيس، تم ربط نمو العملة المستقرة بإدراك إيجابي للسوق بأن شركة سيركل وبورصة العملات المشفرة كوين بيز "سيصدران USDC بشكل مناسب".

تعمل شركة سيركل على توسيع عملياتها في مجال العملات المستقرة بما يتجاوز الدولار الأمريكي، حيث أطلقت مؤخرًا توكن لليورو محجوز بالكامل. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن يورو كوين، والمعروفة أيضًا باسم EUROC، ستكون مدعومة بالكامل بالعملة المشتركة. ومن المثير للاهتمام أن اليورو انخفض مؤخرًا إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٢.