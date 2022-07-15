٣ أسباب لارتفاع بوليغون (MATIC) بنسبة أكثر من ١٠٠٪ خلال السوق الهابطة

تام شمس - الجمعة 15 يوليو 2022 05:41 صباحاً - على عكس الأسواق الصاعدة حيث يمكن للمتداولين بشكل أساسي الاختيار عشوائيًا من قائمة العملات لاختيار واحدة سترتفع، تتطلب الأسواق الهابطة مزيدًا من الجهد للعثور على مشاريع يمكن أن تبلي بلاءً جيدًا على المدى الطويل.

أحد المشاريع التي استمرت في إظهار علامات التبني السائد على الرغم من بداية فصل شتاء العملات المشفرة هو بوليغون (MATIC)، وهو حل توسيع نطاق من الطبقة الثانية لشبكة إيثريوم (ETH) التي تتطلع إلى بناء بنية تحتية مستدامة ويب ٣ على منصة العقود الذكية.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ وصوله إلى أدنى مستوى عند ٠,٣١٦ دولار يوم ١٨ يونيو خلال أسوأ عمليات بيع في سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر MATIC بنسبة ١١٨٪ إلى ٠,٧٠ دولار حيث يقع السعر الآن عند مستوى دعم ومقاومة رئيسي ظهر في البداية في مارس ٢٠٢١.

مخطط زوج MATIC مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

هناك ثلاثة أسباب تجعل التوقعات طويلة الأجل لبوليغون لا تزال إيجابية، وهي استمرار اعتمادها من قبل الكيانات الرئيسية، وترحيل العديد من المشاريع إلى شبكة بوليغون وزيادة في المنصة التي تقدم خدمات الرهن مع السيولة لتوكنات MATIC.

إعلانات التبني الرئيسية

يعد اعتماد الشركات الرئيسية المؤثرة أحد أفضل أشكال التسويق التي يمكن أن تتلقاها منصة بلوكتشين لأنها تعرّضها لمجموعة كبيرة من المستخدمين المحتملين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أقامت بوليغون شراكات مع كوكاكولا، التي أصدرت مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال من سلسلة "برايد" على الشبكة وريديت، التي أعلنت أنها ستطلق سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال على شبكة بوليغون يوم ٧ يوليو.

في الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن اختيار شركة بوليغون من قبل شركة ديزني لتكون سلسلة بلوكتشين الوحيدة المدرجة في برنامج ٢٠٢٢ ديزني أكسيليريتور، وهو "برنامج تطوير الأعمال المصمم لتسريع نمو الشركات المبتكرة من جميع أنحاء العالم".

إطلاق البروتوكولات على بوليغون

المزيد من الأدلة على تزايد شعبية بوليغون كحل لتوسيع نطاق إيثريوم كان الترحيل المستمر وتكامل المشاريع مع شبكة الطبقة ٢.

وإلى جانب مشاريع التوكنات غير القابلة للاستبدال الأخيرة التي انتقلت إلى بوليغون، تشمل الإضافات الجديدة الأخرى بروتوكول "روسيفاي" غير القائم على الأذونات والبروتوكول اللامركزي متعدد السلاسل لشبكة WOO.

شهدت MATIC أيضًا عددًا متزايدًا من المنصات التي تقدم خدمة الرهن مع السيولة للتوكن والتي تمكن حامليها من كسب مكافآت الرهن.

المتداولون يتوقعون مقاومة عند ٠,٧٥ دولار

بالنسبة لما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لسعر MATIC، قام محلل السوق ومستخدم تويتر بالاسم المستعار Crypto Tony بنشر المخطط البياني التالي مما يشير إلى أن التوكن يمكن أن يتجه صعوديًا نحو المقاومة عند المستوى ٠,٧٥ دولار.

مخطط زوج بوليغون مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال Crypto Tony،

"أنتظر الانقلاب إلى النطاق المرتفع. وأود رؤيتنا في فتة توحيد لفترة أطول قليلًا تحت هذه المنطقة".

تم تعزيز هذه التوقعات بشكل أكبر من قبل المتداول Trader McGavin، الذي نشر المخطط البياني التالي مشيرًا إلى أن MATIC "تملأ المثلث الصاعد ويبدو أنها جاهزة للاختراق في الأيام المقبلة".

مخطط زوج MATIC مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال Trader McGavin،

"إن الاختراق سيفتح حركة إلى ٠,٨٠ دولار ثم ١ دولار. وقد دفع طن من المحفزات الإيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية هذا التحرك الكبير بعيدًا عن المستويات المنخفضة".

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