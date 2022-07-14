البنك المركزي الصيني يخطط لتوسيع نشر e-CNY

وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية الصينية، أعلن لان زو، رئيس السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (PBoC)، أن البلاد ستزيد عدد مواقع اختبار اليوان الرقمي (e-CNY) في البلاد من ١١ إلى ٢٣ موقعًا. وهي منتشرة في ١٥ من أصل ٣١ مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم في الصين. بنك الصين الشعبي (PBoC) هو البنك المركزي الصيني وهو مسؤول عن تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي e-CNY. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء، أشاد زو بنجاح طرح e-CNY الأخير، قائلًا:

"كانت تجارب e-CNY خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، مثل العمل كوسيلة للدفع خلال أولمبياد بكين، ناجحة بشكل مذهل. وقد أثبت e-CNY أنها أداة لا تقدر بثمن في تحسين جودة الحياة وتحفيز الاستهلاك وزيادة الطلب الداخلي وضمان التنمية الاقتصادية المطردة من خلال وظائفها مثل خدمة العقود الذكية."

في آخر تحديث للبيانات، أنفق المستهلكون الصينيون ٢٦٤ مليون معاملة تراكمية تصل إلى ٨٣ مليار يوان صيني (١٢,٣٥ مليار دولار) اعتبارًا من ٣١ مايو. وقد بدأ أكثر من ٤٥٦٧٠٠٠ تاجر في جميع أنحاء البلاد في قبول العملة الرقمية للبنك المركزي. وبالنسبة للخطوات التالية، يقول زو إن بنك الصين الشعبي يخطط لزيادة عدد مواقع اختبار e-CNY وتعزيز قدراتها التكنولوجية.

خلال عمليات الإغلاق الصارمة المستمرة بسبب فيروس كورونا في الصين، تعاون المسؤولون الإقليميون والبلديون بشكل متكرر مع شركات التكنولوجيا في البلاد للكشف عن عمليات توزيع عملات e-CNY. ويمكن للمستخدمين الذين حصلوا على اليوان الرقمي بعد ذلك إنفاق "الهدية" على منصات محددة ومحطات تجارية داخل التطبيق كجزء من مبادرة لتنشيط الإنفاق الاستهلاكي. وإلى جانب السلع الاستهلاكية، يمكن استخدام e-CNY لدفع فواتير مختلفة، مثل الضرائب، في مختلف البلديات.