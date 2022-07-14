مجلس الشيوخ يؤكد أن مايكل بار هو نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف

تام شمس - الخميس 14 يوليو 2022 05:41 صباحاً - أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح أستاذ القانون مايكل بار ليصبح نائب الرئيس التالي للإشراف على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ففي تصويت ٦٦-٢٨ في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، أكد المشرعون الأمريكيون تعيين بار نائبًا للرئيس للإشراف على نظام الاحتياطي الفيدرالي لمدة أربع سنوات، وشغل المقعد الأخير في مجلس المحافظين المكون من سبعة أعضاء. عمل بار، الذي كان عضوًا في المجلس الاستشاري لشركة ريبل لابز من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧، أيضًا كمساعد وزير الخزانة للمؤسسات المالية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقام بتدريس دورات حول التنظيم المالي في جامعة ميشيغان.

وبصفته نائب الرئيس للإشراف، سيكون بار مسؤولًا عن تطوير توصيات السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى مراجعة الإشراف والتنظيم لبعض المؤسسات المالية، في المرتبة الثانية بعد الرئيس جيروم باول. ووفقًا للبيت الأبيض، كان "مهندسًا رئيسيًا" لقانون دود-فرانك لعام ٢٠١٠ - وهو التشريع الذي يستمر في التأثير على السياسة المالية في الولايات المتحدة، وإنشاء منصب نائب الرئيس للإشراف.

خلال جلسة الاستماع التي قدمها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في مايو، قال بار إن التقنيات المبتكرة، بما في ذلك العملات المشفرة، لديها "بعض احتمالات الارتفاع من حيث الفوائد الاقتصادية" ولكن أيضًا "بعض المخاطر الكبيرة". ودعا المشرعين إلى إنشاء إطار تنظيمي بشأن العملات المستقرة لمنع مخاطر الاحتيال.

في بيان حول نيته ترشيح بار في أبريل، قال الرئيس جو بايدن إنه يريد دفع المرشح بسرعة، على الأرجح لأن المنصب كان شاغرًا منذ انتهاء ولاية حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس في أكتوبر ٢٠٢١. وأكد مجلس الشيوخ لايل برينارد للعمل لمدة أربع سنوات كنائب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أبريل، وباول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو. بار هو آخر مرشح رئيسي قدمه بايدن لتأكيد الاحتياطي الفيدرالي.

حيث قال بايدن في أبريل: "يتمتع بار بدعم قوي من مختلف الأطياف السياسية - وقد أكده مجلس الشيوخ على أساس الحزبين". "إنه يدرك أن هذه الوظيفة ليست وظيفة حزبية، ولكنها مهمة تلعب دورًا مهمًا في تنظيم المؤسسات المالية في بلادنا لضمان معاملة الأمريكيين معاملة عادلة وحماية استقرار اقتصادنا".