لجنة بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تصدران إرشادات لتنظيم ترتيبات العملات المستقرة

تام شمس - الخميس 14 يوليو 2022 05:41 صباحاً - تلقى مبدأ "نفس المخاطرة، نفس التنظيم" بالنسبة للعملات المشفرة مزيدًا من التأكيد مع إصدار إرشادات جديدة يوم الأربعاء بشأن ترتيبات العملات المستقرة (SAs). ويطبق التوجيه الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادر عن بنك التسويات الدولية (BIS)، مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI) لأنظمة الدفع والمقاصة والتسوية إلى ترتيبات العملات المستقرة ذات الأهمية النظامية التي تنقل العملات المستقرة.

وهذه الوثيقة مخصصة للاستخدام من قبل المصممين والمشغلين في ضمان البرنامج وهي توسع معايير مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية لتشمل معايير ترتيبات العملات المستقرة دون إنشاء معايير جديدة. وتذكر:

"قد تحتاج ترتيبات العملات المستقرة إلى إجراء تغييرات على قواعدها وإجراءاتها وترتيبات الحوكمة وإطار إدارة المخاطر مع الأخذ في الاعتبار الإرشادات من أجل أن تكون ممارساتها متوافقة مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية."

وهي تعرّف ترتيب العملات المستقرة بأنه "ترتيب يجمع بين مجموعة من الوظائف لتوفير أداة يُزعم أنها تُستخدم كوسيلة للدفع و/أو مخزن للقيمة". وتقترح الإرشادات اعتبارات لتحديد ترتيبات العملات المستقرة التي تنطبق عليها، نظرًا لأنها مشمولة فقط بترتيبات العملات المستقرة "المهمة من الناحية النظامية".

تم إنشاء مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية استجابة للأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وتم نشره في عام ٢٠١٢. وتنطبق جميع المعايير على ترتيبات العملات المستقرة بموجب التوجيه الجديد، على الرغم من أن المؤلفين اختاروا التوسع في تطبيق أربعة فقط من أصل ٢٤ مبدأ واعتبارًا رئيسيًا: الحوكمة وإدارة المخاطر ونهائية التسوية وتسويات الأموال. وأشاروا إلى أنه سيتم إصدار عمل منفصل لتغطية ترتيبات العملات المستقرة متعددة العملات.

حيث قالت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة كارولين دي فام، الرئيس المشارك للمجموعة الدائمة للسياسة CPMI-lOSCO، في بيان يوم الأربعاء، "يعد هذا التقرير خطوة مهمة لوضع معايير دولية لترتيبات العملات المستقرة وإطار تنظيمي متماسك يحمي النظام المالي العالمي."