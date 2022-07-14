عاجل: سيلسيوس تقدم طلبًا للإفلاس "الوشيك"

تام شمس - الخميس 14 يوليو 2022 05:41 صباحاً - أفادت التقارير أن منصة سيلسيوس لإقراض العملات المشفرة قد تقدمت بطلب للإفلاس وفقًا للفصل ١١، حيث بدأ محاموها في إخطار الجهات التنظيمية الفردية في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٣ يوليو.

تم الإبلاغ عن الخبر بواسطة سي إن بي سي مع الإشارة إلى مصدر لم يذكر اسمه، طلب عدم ذكر اسمه لأن الإجراءات كانت خاصة. وقد قال إن الشركة تخطط لتقديم أوراق الفصل ١١ لإفلاس "وشيك".

يأتي ذلك بعد أيام فقط من قيام منصة الإقراض المحاصرة باستبدال مكتبها القانوني المعين سابقًا أكين غومب ستراوس هاور آند فيلد إل إل بي بشركة كيركلاند آند إليس إل إل بي، وهي نفس الشركة التي ساعدت فوياجر ديجيتال في ملف إفلاسها الأسبوع الماضي.

في وقت سابق من اليوم، أغلقت سيلسيوس آخر ديون التمويل اللامركزي المستحقة عليها لشركة كومباوند وآيف وميكر، مما أدى إلى خفض ديونها الأولية البالغة ٨٢٠ مليون دولار إلى ٠,٠١٣ دولار فقط على مدار شهر.

ومع ذلك، سيظل مصير المودعين الذين لا تزال أموالهم محتجزة في منصة الإقراض مجهولًا. لم تقدم الشركة ولا الرئيس التنفيذي لها أليكس ماشينسكي أي تعليقات عامة حول إذا ما كان المودعون سيحصلون على أي نسبة من أموالهم.