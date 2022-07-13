بيتكوين تهبط مع أعلى بيانات لمؤشر أسعار المستهلك منذ عام ١٩٨١ حيث انخفض سعرها إلى أقل من ١٩ ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 08:45 مساءً - انخفضت بيتكوين (BTC) بمقدار ٨٠٠ دولار في دقائق يوم ١٣ يوليو حيث جاءت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أعلى من التقديرات بكثير.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الدولار يسجّل أعلى مستوياته خلال ٢٠ عامًا على ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك

اتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث انخفض أقل من ١٩٠٠٠ دولار بعد طباعة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، مما وضع التضخم في الولايات المتحدة عند ٩,١٪.

كانت التوقعات تفضل ٨,٨٪ على أساس سنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ولا تزال هذه هي أعلى قراءة منذ بداية الثمانينيات.

مخطط مؤشر أسعار المستهلك (CPI) (لقطة شاشة). المصدر: مكتب إحصاءات العمل

مع وجود التضخم الذي يضمن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، سرعان ما توتر المزاج السائد بين الأصول الخطرة - بما في ذلك العملات المشفرة.

وقد رد مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، أنه "تم بلوغ ذروة التضخم هنا حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى ٩,١٪"، مضيفًا أن ١٩٥٠٠ دولار كان من المفترض أن يثبت لزوج بيتكوين مقابل دولار لتجنب "التتالي جنوبًا أكثر."

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

كما شوهد التأثير الضار لأرقام مؤشر أسعار المستهلك في الدولار الأمريكي. فبعد الإصدار، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوياته على مدار عشرين عامًا، مما أجبر اليورو على ما دون التكافؤ نتيجة لذلك.

وتابع تشارلز إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول المشفرة كابريول، أنه خلال "١٢ عامًا فقط من أصل ١١٠ أعوام كان فيها التضخم أعلى من ٩٪".

"إذا كان التضخم لا يزال يحسب كما كان قبل أربعة عقود، فمن المحتمل أن تتضاءل قراءة اليوم على الآخرين".

في وقت كتابة هذه المقالة، تم تداول زوج بيتكوين مقابل الدولار مرة أخرى فوق ١٩٠٠٠ دولار، مع استمرار التقلبات في بداية التداول في وول ستريت.

سعر إيثريوم يستهدف ثلاثة أرقام

كما تخلت العملات البديلة، التي كانت تتماشى بالفعل مع بيتكوين قبل حدث مؤشر أسعار المستهلكين، عن المكاسب الأخيرة.

كانت إيثريوم (ETH) لافتة للنظر، التي هددت بالانخفاض إلى أقل من ١٠٠٠ دولار لأول مرة منذ ٣٠ يونيو.

مخطط شمعة زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدار الساعة (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

انخفضت العملات الأخرى في العشرة الأوائل من العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة ٣-٤٪ خلال اليوم، وكانت جميع الخسائر تقريبًا تأتي بعد إصدار البيانات.

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