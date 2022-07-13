مونباي تخطط لتسديد مدفوعات ويب ٣ من خلال شراكة أنستوبابل دومين

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 06:48 مساءً - عقدت أنستوبابل دومين شراكة مع شركة الدفع المشفرة مونباي لدمج نطاقات التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) في المعاملات داخل المنصة. ومن خلال التعاون، يمكن لمستخدمي مونباي إرسال واستقبال الأصول الرقمية باستخدام أسماء المجالات الخاصة بهم، مما يلغي الحاجة إلى إدخال عناوين محفظة طويلة ومعقدة.

ففي إعلان تم إرساله إلى كوينتيليغراف، قال إيفان سوتو رايت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مونباي، إن الشراكة ستجعل من السهل على الناس دخول عالم ويب ٣.

ووفقًا لسوتو رايت، بينما تتعامل مونباي مع الواجهة الأمامية، تعمل أنستوبابل دومين على تحسين نهاية رحلة المستخدم عن طريق إزالة الأحرف المعقدة واستبدالها بنطاقات التوكنات غير القابلة للاستبدال القابلة للتخصيص.

كما علق ساندي كارتر، المدير التنفيذي في أنستوبابل دومين، على الشراكة قائلًا إنها ستجعل ويب ٣ أكثر سهولة. إذ يعتقد كارتر أن مستخدمي العملات المشفرة المخضرمين والمبتدئين سيستفيدون من التجربة المبسطة التي ستأتي كنتيجة للتعاون.

إلى جانب معاملات الدفع، يمكن أيضًا استخدام مجالات التوكنات غير القابلة للاستبدال كوسيلة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات اللامركزية (DApps) والمحافظ والبورصات. كما يسمح للمستخدمين باختيار البيانات التي يريدون منح مواقع الويب والتطبيقات إمكانية الوصول إليها.

وفي الوقت نفسه، يستمر الطلب على مجالات التوكنات غير القابلة للاستبدال في الارتفاع. ففي وقتٍ سابق من شهر يوليو، ارتفعت عمليات التسجيل في إيثريوم نيم سيرفيس بنسبة ٢٠٠٪. وكانت الزيادة في التسجيل مدفوعة بالضجة وسط ثاني أكبر عملية بيع لنطاق .eth عندما تم بيع "٠٠٠.eth" مقابل ٣٠٠ إيثريوم (ETH)، بقيمة حوالي ٣٠٠ ألف دولار في وقت الشراء.