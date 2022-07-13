شنغهاي تُدرج بلوكتشين والتوكنات غير القابلة للاستبدال وويب ٣ في خطتها الخمسية

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 06:48 مساءً - تعتزم شنغهاي، وهي كبرى مدن الصين رسميًا، تعزيز تطوير الابتكارات مثل بلوكتشين والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) والميتافيرس وويب ٣ بشكل عام خلال خطتها الخمسية المقبلة.

ففي ١٣ يوليو، نشرت حكومة بلدية شنغهاي مسودة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة لتنمية الاقتصاد الرقمي لشانغهاي". وتحدد الوثيقة مهمة "تعزيز التكامل العميق للتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الحقيقي" مع "العلماء الذين يحكمون على آفاق التكنولوجيا" و"اكتشاف رواد الأعمال لطلب السوق".

تقترح الخطة دعم المؤسسات التي تخطط لإنشاء منصات تداول التوكنات غير القابلة للاستبدال و"البحث والترويج لرقمنة التوكنات غير القابلة للاستبدال والأصول الأخرى". تم تخصيص قسم منفصل لبلوكتشين، مع التزام صريح بتعزيز تطوير وتطبيق تقنية "بلوكتشين+" وبناء نظام إيكولوجي لتطوير بلوكتشين يتمتع بقدرات ابتكار قوية وتحكم مستقل.

هناك أيضًا مكان لطموحات الميتافيرس، حيث تخطط حكومة البلدية لتسريع البحث ونشر منصة التفاعل بين العالم الافتراضي والمجتمع الحقيقي من خلال تنفيذ تطوير التقنيات الأساسية وتشجيع إنشاء منصات جديدة مع سيناريوهات محتوى أكثر ثراءً وتنوعًا. تؤكد الخطة على أهمية الأشكال الجديدة لاستهلاك الترفيه الرقمي، مثل الحفلات الموسيقية الافتراضية والأصنام الافتراضية والرياضات الافتراضية.

وسيشمل الاستكشاف المخطط لفرص ويب ٣ البحث في النظام متعدد المنصات "أوبن آي دي"، وتخزين البيانات الموزعة ونظام تحليل اسم المجال اللامركزي (DNS)، وتكنولوجيا الاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف، واستكمالها بتحديث قاعدة الأجهزة ونشر الجيل السادس، والإصدار ٦ من بروتوكول الإنترنت (IPv٦) وتقنية الشبكة اللاسلكية من الجيل السادس (Wi-Fi٦) والاتصال الكمي.

وفي حين أن الخطة لا تذكر آفاق التمويل اللامركزي (DeFi)، فإنها تذكر "التمويل الرقمي" مع وعد بتعزيز العقود الذكية وتحسين تداول الأصول، والدفع والتسوية والتسجيل والحفظ. ومع ذلك، يركز القسم على استكشاف الطريقة التجريبية لليوان الرقمي، وهي عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، يعتز بها بنك الصين.

تتطرق الاتجاهات الأخرى غير المتعلقة بالعملات المشفرة لخطة مدتها خمس سنوات إلى قضايا المدن الذكية والطاقة منخفضة الكربون والصحة الرقمية وروبوتات الخدمة الذكية وغيرها.