دوجكوين تتخطى الهدف الصعودي بعد أن تراجع إيلون ماسك عن صفقة شراء تويتر - فما التالي لسعر DOGE؟

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 06:48 مساءً - فوّتت دوجكوين (DOGE) هدفًا فنيًا صعوديًا طال انتظاره وانخفضت بنسبة ١٠٪ تقريبًا خلال الأسبوع الماضي وسط خلاف مستمر بين إيلون ماسك وتويتر.

ماسك يؤذي سعر دوجكوين

للتلخيص: اقترح ماسك، الذي تقبل شركاته تسلا وسبيس إكس وفيغاس لوب مدفوعات دوجكوين، تقديم خيار الدفع نفسه على تويتر في أبريل.

ومع ذلك، فقد توترت صفقة ماسك-تويتر بعد أن حاول الملياردير التراجع عن عرضه للاستحواذ البالغ ٤٤ مليار دولار. ردًا على ذلك، رفعت المنصة دعوى قضائية ضد ماسك، زاعمةً أنه قد غيّر رأيه بعد تعرضه لخسائر شخصية في مذبحة السوق العالمية المستمرة.

نظر بعض متداولي دوجكوين إلى استحواذ ماسك على تويتر للبقاء متفائلين حول زوج دوجكوين مقابل الدولار، معتبرين أن الصفقة ستعزز اعتماد التوكن عبر ٣٣٠ مليون مستخدم نشط شهريًا للمنصة.

دوجكوين تفتقد هدف الرأس والكتفين المعكوس

انخفض دوجكوين بنسبة ١٩,٥٪ بعد أن ألغى ماسك صفقة تويتر يوم ٨ يوليو. وبذلك، ألغى DOGE أيضًا نمط "الرأس والكتفين المعكوس (IH&S)" السائد والذي كان من الممكن أن يدفع سعر كل توكن نحو ٠,١١٢ دولار، كما هو موضح أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج دوجكوين مقابل الدولار يتميز بنمط الرأس والكتفين المعكوس. المصدر: تريدينغ فيو

صراع تحيز يلوح في الأفق

تستقر دوجكوين الآن فوق "دعم منتصف القناة" لعدة أشهر بالقرب من ٠,٠٦ دولار بينما تظل غير حاسمة في الوقت الحالي، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

مخطط سعر زوج دوجكوين مقابل الدولار على مدى ثلاثة أيام. المصدر: تريدينغ فيو

يتطلع سعر DOGE إلى ٠,٠٩ دولار باعتباره الهدف التالي إذا ارتفع بشكل حاسم من دعم منتصف القناة. يتزامن الهدف الصعودي مع خط الاتجاه الهابط (مستوى التوزيع) الذي كان بمثابة مقاومة منذ مايو ٢٠٢١.

وعلى العكس من ذلك، فإن الاختراق دون دعم منتصف القناة قد يجعل سعر DOGE يختبر ٠,٠٤ دولار كهدف هبوطي، بانخفاض ٣٢٪ عن سعر اليوم. يتزامن هذا المستوى مع خط اتجاه تنازلي آخر (مستوى تراكم) والذي كان بمثابة دعم لسعر دوجكوين منذ أبريل ٢٠٢١.

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