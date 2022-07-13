استطلاعٌ يكشف عن نسبة اختراق واعتماد عالية للعملات المشفرة في المملكة العربية السعودية

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 06:48 مساءً - إن الدرجة العالية من الاختراق واعتماد العملات المشفرة في المملكة العربية السعودية تجعلها سوقًا مهمًا للعملات الرقمية، مما يدل على إمكانية التوسع في منطقة الشرق الأوسط والشمال (MENA).

ووفقًا لاستطلاع أجرته بورصة العملات الرقمية كيوكوين، أصبح حوالي ثلاثة ملايين سعودي (أو ١٤ في المائة من السكان البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٦٠ عامًا) مستثمرين للعملات المشفرة إما يمتلكون حاليًا عملات رقمية أو تداولوا في الأشهر الستة الماضية اعتبارًا من مايو ٢٠٢٢.

وقد وصف ١٧٪ من المشاركين بالفضول تجاه العملات المشفرة ومن المرجح أن يستثمروا في العملات المشفرة في الأشهر الستة المقبلة. ووفقًا لنتائج الدراسة، هناك اهتمام طويل الأمد بين مستثمري العملات المشفرة المحتملين في الأمة العربية. في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، كان ٤٩٪ من مستثمري العملات المشفرة يعتزمون زيادة استثماراتهم في العملات المشفرة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، تحولت معنويات المستثمرين نحو تقنيات استثمار أكثر تحفظًا تجاه العملات المشفرة مع بدء السوق الهبوطي. حيث قال واحد وثلاثون بالمائة من مالكي العملات المشفرة في المملكة العربية السعودية إنهم سيحتفظون برصيدهم من العملات المشفرة كما هو بدلًا من توسيعه. خلال نفس الفترة، قام المستثمرون ذوو الدخل المنخفض ببيع جزء من ممتلكاتهم، وفقًا للاستطلاع.

في المملكة العربية السعودية، العدد الكبير من الوافدين الجدد إلى السوق غير مسبوق، حيث يمتلك ٧٦٪ من مستثمري العملات المشفرة خبرة أقل من عام واحد في هذا القطاع، بما في ذلك ٤٩٪ ممن بدأوا تداول العملات المشفرة لأول مرة في الأشهر الستة السابقة.

ووفقًا للتقرير، من حيث التركيبة السكانية، ٦٣٪ من المستثمرين في العملات المشفرة هم من الرجال. وقد ظلت النسبة بين الجنسين ثابتة على مر السنين. يمثل مستثمرو العملات المشفرة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عامًا ما لا يقل عن ثلث إجمالي السكان وارتفعوا إلى ٣٧٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

يقوم نصف مستثمري العملات المشفرة بشراء عملات رقمية باستخدام العملات الورقية والانخراط في التداول الفوري على أساس شهري، وهو الشكل الوحيد لتداول العملات المشفرة الذي يعتبره بعض علماء الدين العرب حلالًا. ووفقًا لما أوردته كوينتيليغراف، في العام الماضي، أثارت شركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية) الإثارة بين متابعي العملات المشفرة بعد استثمار ٥ ملايين دولار في شركة "فاكت" لتجارة النفط القائمة على بلوكتشين. وفي حين سعت هذه المبادرة إلى رقمنة وأتمتة معالجة ما بعد التجارة، تم الإبلاغ أيضًا عن أن أرامكو السعودية ستبدأ عمليات تعدين بيتكوين (BTC).

في حين أن المملكة العربية السعودية لم تصدر بعد أي لوائح رسمية تتعلق بالعملات المشفرة، يبدو أن الحكومة اتخذت موقفًا داعمًا تجاه الأصول الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين.

في عام ٢٠١٩، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAECB) بالاشتراك عن عملة رقمية تسمى "عابر". وسيتم استخدام العملات المشفرة للمدفوعات عبر الحدود بين البلدين وستدعمها العملات الورقية الخاصة بكل منهما.