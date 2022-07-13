بيتكوين ليست عملة؟ جنوب إفريقيا تنظّم العملة المشفرة كأصل مالي

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 05:41 مساءً - من المقرر أن يقدم بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا لوائح في العام المقبل ستشهد تصنيف العملات المشفرة ومعاملتها كأصول مالية لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين والابتكار.

فيعد استخدام العملات المشفرة في جنوب إفريقيا في مساحة صحية، حيث يقدر أن حوالي ١٣٪ من السكان يمتلكون شكلًا من أشكال العملات المشفرة، وفقًا لبحث من البورصة العالمية "لونو". مع وجود أكثر من ستة ملايين شخص في البلاد يتعرضون للعملات المشفرة، لطالما كان تنظيم المجال نقطة نقاش.

ويتعين حاليًا على الشركات أو الأفراد الذين يتطلعون إلى تقديم المشورة أو خدمات الوساطة التي تنطوي على العملات المشفرة أن يتم الاعتراف بهم كمقدمي خدمات مالية. يتضمن ذلك تلبية عدد من النقاط للامتثال للمبادئ التوجيهية العالمية التي وضعتها فرقة العمل للإجراءات المالية.

وقد قدمت مراجعة ميزانية الخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا التي نُشرت في فبراير ٢٠٢٢ رسميًا خطوة لإعلان العملات المشفرة كمنتجات مالية. تخطط الدولة أيضًا لتعزيز المراقبة والإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة للامتثال للوائح الصرف في الدولة.

حيث أكد نائب محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا "كوبين شيتي" الآن أنه سيتم تقديم تشريع جديد في الأشهر الاثني عشر المقبلة، متحدثًا في سلسلة عبر الإنترنت استضافتها شركة الاستثمار المحلية PSG يوم الثلاثاء. وسيشهد هذا إدراج العملات المشفرة ضمن نطاق قانون مركز الاستخبارات المالية (FICA).

هذا أمر مهم، لأنه سيسمح بمراقبة القطاع لغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب، والتي كانت نتيجة ثانوية نوقشت بشدة من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة وبلوكتشين.

سلط شيتي الضوء على الطريق الذي سيتخذه مجلس SARB خلال الاثني عشر شهرًا القادمة لتقديم هذه البيئة التنظيمية الجديدة. أولًا، سيتم الإعلان عن العملات المشفرة كمنتج مالي يسمح بإدراجها كجدول زمني بموجب قانون مركز الاستخبارات المالية.

بعد ذلك، سيتم وضع إطار تنظيمي للبورصات والذي سيتضمن بعض متطلبات اعرف عميلك (KYC) بالإضافة إلى الحاجة إلى تلبية قوانين الرقابة على الضرائب والبورصات. ومن المتوقع أيضًا أن تصدر البورصات "تحذيرًا صحيًا" لتسليط الضوء على مخاطر خسارة الأموال.

وأشار شيتي إلى أن موقف SARB تجاه القطاع قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. منذ حوالي خمس سنوات، اعتقدت المؤسسة أنه لا توجد حاجة لأي رقابة تنظيمية، ولكن التحول التدريجي في التصور لتعريف العملات المشفرة حيث أن الأصول المالية قد غير هذا الموقف:

"بكل التعاريف، إنها [عملات مشفرة] وليست عملة، إنها أصل. إنه شيء يمكن تداوله، إنه شيء تم إنشاؤه. البعض يحظى بدعم والبعض الآخر لا يحظى بالدعم. وقد يكون للبعض نشاط اقتصادي حقيقي أساسي".

أصر نائب المحافظ على أن بنك SARB لا يعتبر العملات المشفرة شكلًا من أشكال العملة، نظرًا للعجز الملحوظ عن استخدام الأفراد اليومي والتقلبات المرتبطة به.

ووافق شيتي على أن الاهتمام المستمر بالمجال يخلق حاجة إلى تنظيم القطاع وتسهيل اندماجه مع التمويل السائد "بطريقة توازن الإثارة والضجيج مع حماية المستثمر المطلوبة."

يواصل SARB أيضًا استكشاف إمكانية إدخال عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، بعد أن أكمل مؤخرًا إثباتًا فنيًا للمفهوم في أبريل ٢٠٢٢. تضمنت المرحلة الثانية من مشروع "خوخة" استخدام نظام قائم على بلوكتشين للمقاصة والتداول والتسوية مع عدد قليل من البنوك التي تشكل جزءًا من مجموعة العمل الحكومية الدولية للتكنولوجيا المالية (IFWG).