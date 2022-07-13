تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 06:48 صباحاً - قد يكون هناك مزيد من الانخفاض في بيتكوين (BTC)، لكن ميلتم ديميرورز، كبيرة مسؤولي الإستراتيجية في كوين شيرز، تعتقد أن العملة المشفرة الأعلى ستصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في غضون الـ ٢٤ شهرًا القادمة.
ففي حديثها في برنامج سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي يوم ١١ يوليو، أشارت ديميرورز إلى أن بيتكوين كانت دائمًا "أصلًا دوريًا" مع تراجع من الذروة إلى الحضيض بنسبة ٨٠ إلى ٩٠٪ تاريخيًا.
ومع انخفاض سعر بيتكوين حاليًا بنحو ٦٥٪ عن أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر ٢٠٢١، تعتقد ديميرورز أنه "لا يزال هناك مجال لبعض التصحيح الهبوطي".
ومع ذلك، أشارت ديميرورز إلى وجود دعم قوي عند حوالي ٢٠٠٠٠ دولار وأنها لا تتوقع أن ينخفض سعر بيتكوين إلى أقل من ١٤٠٠٠ دولار. وتوقعت أن الألم سيكون مجرد ذكرى بعيدة بحلول عام ٢٠٢٤، قائلة:
"خلال الأربع وعشرين شهرًا القادمة، سنشهد أعلى مستويات جديدة على الإطلاق في بيتكوين."
يبلغ سعر بيتكوين حاليًا ١٩٤٠١ دولارًا، بانخفاض ٢٪ خلال ٢٤ ساعة وبنسبة ٧٢٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق.
كما قالت دميرور إنها تتوقع القضاء على عدد كبير من الأصول المشفرة خلال السوق الهابطة، على غرار ما شوهد في أسهم التكنولوجيا.
"هناك قائمة طويلة جدًا من الأصول المشفرة التي أعتقد أنها ستذهب إلى الصفر، وهذا ليس له حقًا أي احتمال طويل الأجل كما رأينا مع العديد من أسهم التكنولوجيا أيضًا."
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الاستراتيجية لشركة كوين شيرز: بيتكوين ستحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق في غضون ٢٤ شهرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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